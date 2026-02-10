Tosca torna con Feminae: il nuovo album tra ricerca musicale e visione femminile

Con Feminae, Tosca torna alla pubblicazione discografica dopo sette anni e segna il suo rientro in BMG. Il progetto arriva dopo il successo di Morabeza e racchiude una visione artistica matura, coerente e profondamente legata a un’idea di femminilità come spazio di pace, accoglienza e protezione. L’album si inserisce in un percorso musicale che unisce ricerca, dialogo culturale e attenzione alla canzone d’autore contemporanea.

Il significato di Feminae e la visione artistica

Feminae nasce come sintesi di ciò che Tosca desidera raccontare oggi. Al centro del disco si trova la femminilità, intesa non come definizione rigida ma come simbolo universale di nutrimento, cura e apertura. Per questo motivo, il progetto assume un valore che va oltre il semplice ambito musicale. In continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, l’artista conferma il proprio ruolo di ricercatrice musicale, capace di intrecciare linguaggi, tradizioni e sensibilità diverse. Tuttavia, rispetto al passato, l’album concentra questa pluralità in una narrazione più compatta e consapevole. Di conseguenza, il risultato appare unitario pur nella presenza di collaborazioni con artisti italiani e internazionali.

Un percorso coerente tra musica, culture e collaborazioni

La carriera di Tosca si distingue da sempre per una forte identità, costruita attraverso il dialogo costante con musiche e culture differenti. Album come Il suono della voce, Appunti musicali dal mondo e Morabeza hanno definito un percorso preciso, che Feminae riprende e approfondisce. Negli anni, l’artista ha collaborato con figure centrali della musica italiana e internazionale, tra cui Ennio Morricone, Nicola Piovani, Chico Buarque, Ivano Fossati, Lucio Dalla e Ron, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1996. Inoltre, ha ricevuto quattro Targhe Tenco e il Premio Tenco alla carriera 2025, riconoscimento che sottolinea il valore del suo contributo alla canzone d’autore mondiale. Questo percorso artistico si riflette anche nel nuovo album, che si colloca come naturale evoluzione di una ricerca portata avanti con continuità e rigore.

Tra attività istituzionale e dimensione live

Accanto alla produzione musicale, Tosca ha sviluppato un importante impegno culturale. Dal 2014 è coordinatrice della sezione Canzone e, successivamente, coordinatrice generale di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione della Regione Lazio da lei ideato. Parallelamente, l’attività dal vivo resta centrale. Nel 2024 e nel 2025 l’artista è residente all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, dove celebra trent’anni di carriera con appuntamenti esclusivi. Tra questi rientra D’Altro Canto, format nato in ambito radiofonico e poi trasformato in album e spettacolo teatrale.

Feminae come punto di sintesi

Feminae rappresenta un punto di sintesi nella carriera di Tosca. L’album raccoglie esperienze, collaborazioni e visioni maturate nel tempo, restituendo un progetto coerente e consapevole. Disponibile dal 24 aprile 2026 in CD e doppio vinile e dal 22 maggio 2026 in streaming, il disco conferma la centralità dell’artista nel panorama della canzone d’autore italiana e internazionale, senza rinunciare alla ricerca e al dialogo tra culture. (La redazione)

