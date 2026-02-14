Led Zeppelin, tra mito rock e contraddizioni di un’epoca

Led Zeppelin. Il tuono e la fiamma del rock britannico è il nuovo libro di Guido Michelone, pubblicato da Diarkos, dedicato a una delle band più decisive della storia della popular music. L’opera affronta il fenomeno Led Zeppelin come espressione estrema dei dualismi che hanno attraversato il rock del secondo Novecento, mettendo in relazione musica, industria culturale e immaginario giovanile.

Disponibile anche su Amazon

I Led Zeppelin e i dualismi del rock

Secondo Michelone, i Led Zeppelin non hanno eguali nell’universo della popular music. La band incarna tensioni profonde: arte e industria, rivoluzione e capitalismo, allegria e orrore, fino a gesti trasgressivi che sconfinano in un vero e proprio delirio di onnipotenza. Il rock diventa così una forma d’arte giovanile capace di esprimere il meglio e il peggio di un’epoca.

Storia, musica e discografia

Il volume ripercorre la storia conosciuta e meno conosciuta del gruppo formato nel 1968 da Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham. Centrale è l’analisi della discografia completa, letta attraverso le innovazioni musicali e le influenze che hanno contribuito a definire un suono unico, frutto della fusione tra blues, folk e hard rock.

Concerti, immagini e ricezione critica

Accanto alla musica, Michelone si sofferma sulle leggendarie esibizioni dal vivo, sulle reazioni di critica e pubblico e sulle parole dei protagonisti. Ampio spazio è dedicato anche alle copertine degli album, iconiche e misteriose, che contribuiscono a costruire il mito dei Led Zeppelin e il loro impatto culturale.

Un tributo critico ai Led Zeppelin

Ne emerge un tributo sui generis, rigoroso e appassionato, che consente di comprendere l’essenza e l’impatto di una delle formazioni più influenti della storia della musica. Led Zeppelin. Il tuono e la fiamma del rock britannico si propone come una lettura essenziale per i fan e gli appassionati desiderosi di approfondire il significato culturale del rock. (La redazione)

