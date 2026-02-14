Led Zeppelin, tra mito rock e contraddizioni di un’epoca

"Led Zeppelin. Il tuono e la fiamma del rock britannico" è il libro di Guido Michelone che analizza storia, discografia, concerti e contraddizioni di una delle band più influenti del Novecento, tra arte e industria, rivoluzione e mercato, attraverso uno sguardo critico e storico sulla popular music contemporanea.
Led Zeppelin. Il tuono e la fiamma del rock britannico è il nuovo libro di Guido Michelone, pubblicato da Diarkos, dedicato a una delle band più decisive della storia della popular music. L’opera affronta il fenomeno Led Zeppelin come espressione estrema dei dualismi che hanno attraversato il rock del secondo Novecento, mettendo in relazione musica, industria culturale e immaginario giovanile.
Secondo Michelone, i Led Zeppelin non hanno eguali nell’universo della popular music. La band incarna tensioni profonde: arte e industria, rivoluzione e capitalismo, allegria e orrore, fino a gesti trasgressivi che sconfinano in un vero e proprio delirio di onnipotenza. Il rock diventa così una forma d’arte giovanile capace di esprimere il meglio e il peggio di un’epoca.
Il volume ripercorre la storia conosciuta e meno conosciuta del gruppo formato nel 1968 da Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham. Centrale è l’analisi della discografia completa, letta attraverso le innovazioni musicali e le influenze che hanno contribuito a definire un suono unico, frutto della fusione tra blues, folk e hard rock.
Accanto alla musica, Michelone si sofferma sulle leggendarie esibizioni dal vivo, sulle reazioni di critica e pubblico e sulle parole dei protagonisti. Ampio spazio è dedicato anche alle copertine degli album, iconiche e misteriose, che contribuiscono a costruire il mito dei Led Zeppelin e il loro impatto culturale.
Ne emerge un tributo sui generis, rigoroso e appassionato, che consente di comprendere l’essenza e l’impatto di una delle formazioni più influenti della storia della musica. Led Zeppelin. Il tuono e la fiamma del rock britannico si propone come una lettura essenziale per i fan e gli appassionati desiderosi di approfondire il significato culturale del rock. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 14 Febbraio 2026