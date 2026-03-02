Il Novecento del teatro: identità, innovazione e linguaggio nel saggio di Lorenzo Mango

Il volume Il Novecento del teatro. Una storia, pubblicato da Carocci, affronta una questione centrale: il teatro del Novecento è davvero riconoscibile come un fenomeno dotato di una propria identità estetica. Spesso, infatti, questo periodo viene considerato soltanto come un insieme eterogeneo di pratiche artistiche. Tuttavia, il saggio propone una prospettiva diversa e più articolata.

L’autore evidenzia come il Novecento abbia rappresentato un nuovo inizio nel linguaggio teatrale, poiché ha messo in discussione la forma stessa del teatro. Inoltre, il testo offre una mappa critica che aiuta a comprendere il percorso di innovazione e trasformazione del secolo. Di conseguenza, il lettore viene guidato in una riflessione sulla complessità di questo processo.

La ridefinizione della forma teatrale

Il cuore del libro riguarda la trasformazione della forma teatrale nel corso del Novecento. In particolare, il volume analizza la centralità della scrittura scenica, che diventa un elemento decisivo nel ripensamento dell’arte teatrale. Allo stesso tempo, vengono riconsiderate le nozioni di rappresentazione, drammaturgia e recitazione.

Di conseguenza, il teatro non appare più come una struttura fissa. Piuttosto, emerge come un linguaggio in continua evoluzione. Questo approccio consente di comprendere come il Novecento abbia introdotto una discontinuità profonda rispetto alla tradizione precedente. Inoltre, il testo sottolinea che tale trasformazione non è stata lineare.

Infatti, il percorso è caratterizzato da tensioni e cambiamenti, che riflettono la complessità del contesto culturale. Pertanto, il teatro diventa uno spazio di sperimentazione e rinnovamento continuo.

Una mappa tra artisti, eventi e teorie

Il saggio si distingue per l’intento di costruire una vera e propria mappa critica del teatro del Novecento. In questo modo, il lettore può orientarsi tra eventi, artisti e teorie che hanno contribuito alla definizione del linguaggio teatrale moderno e contemporaneo.

Tuttavia, l’autore non propone una narrazione lineare. Al contrario, descrive un processo fatto di variazioni e differenze. Inoltre, emerge con chiarezza che l’identità del teatro del Novecento non è un dato stabile. Piuttosto, si tratta di una realtà dinamica e continuamente reinventata.

Di conseguenza, il volume favorisce una lettura consapevole e critica del secolo. Allo stesso tempo, mette in evidenza la pluralità delle esperienze artistiche.

Il contributo teorico di Lorenzo Mango

Lorenzo Mango, docente di Storia del teatro moderno e contemporaneo presso l’Università di Napoli L’Orientale, è anche codirettore della rivista Acting Archives Review. La sua attività scientifica si concentra sulla riflessione teorica e sulle pratiche sceniche del Novecento.

Tra i suoi lavori precedenti figurano studi dedicati alla scrittura scenica, alle riletture teatrali e alla teoria del teatro. Pertanto, questo volume si inserisce in un percorso coerente di ricerca. Inoltre, rappresenta un contributo significativo per chi desidera approfondire le trasformazioni del linguaggio teatrale.

L’identità teatrale del ‘900

Il Novecento del teatro. Una storia propone una lettura ampia e articolata del teatro del secolo scorso. Di conseguenza, il volume invita a considerare questo periodo non come una semplice somma di esperienze, ma come un processo di continua invenzione.

Inoltre, il saggio mostra come l’identità teatrale del Novecento sia complessa e in costante evoluzione. Pertanto, il testo si rivolge a studiosi, studenti e appassionati interessati a comprendere le radici del teatro contemporaneo. (La redazione)

