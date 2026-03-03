Musica italiana 2026: le uscite discografiche dell’anno (album ed EP)

Le uscite discografiche italiane del 2026 raccontano un anno intenso e ricco di novità. Tra album, EP, deluxe e progetti speciali, la scena musicale nazionale si conferma dinamica e in continua evoluzione. Un panorama variegato che attraversa generi e generazioni, offrendo uno sguardo completo sulle principali pubblicazioni e sulle tendenze che hanno segnato l’anno musicale italiano.
Il 2026 si è presentato come un altro pieno, zeppo di uscite discografiche tanto mainstream quando alternative e indipendenti. Si va dalla musica leggera e il cantautorato italiano fino all’hip hop e all’urban, passando per il synth-pop e elettronica fino a certe “derive” post-punk.
|Data di uscita
|Artista/Gruppo
|Titolo
|Tipo di disco
|10/01
|Astro
|ASTRO DELUXE
|Deluxe
|10/01
|Guè
|Tropico Del Capricorno
|Album
|17/01
|ELASI
|ELASIR
|Album
|17/01
|En?gma
|KLOAKA
|Album
|17/01
|Marianne Mirage
|Teatro
|Album
|17/01
|M¥SS KETA
|.
|Album
|17/01
|Nerissima Serpe & Papa V
|Mafia Slime 2
|Album
|17/01
|VV
|Che Vita Di
|Album
|17/01
|Waze RRX
|MOON-X
|Album
|24/01
|Gazzelle
|INDI
|Album
|24/01
|GINEVRA
|Femina
|Album
|24/01
|Prima stanza a destra
|AMANDA
|EP
|24/01
|SLF
|WE THE SQUAD Vol.2
|Album
|31/01
|Dani Faiv
|Teoria Del Contrario Mixtape Vol. 3
|Mixtape
|31/01
|Francesco Di Bella
|Acqua Santa
|Album
|31/01
|Jake La Furia
|FAME
|Album
|31/01
|Jovanotti
|Il corpo umano VOL. 1
|Album
|31/01
|Maury North
|#Ride #Bene #Chi #Ride #Ultimo
|Album
|31/01
|Rue Diego
|RISCATTO
|EP
|05/02
|Ghemon
|Una cosetta così
|Album
|05/02
|Promessa
|VITE SGRAMMATE
|EP
|07/02
|Escomar
|FREE ESCOMAR
|EP
|07/02
|Sayf
|SE DIO VUOLE
|EP
|07/02
|Sgribaz
|Emotional Kid
|EP
|07/02
|teamcro
|teamcro tape
|Mixtape
|14/02
|Brunori SAS
|L’albero delle noci
|Album
|14/02
|Marcella Bella
|Etnea (Diamante Edition)
|Deluxe
|14/02
|Modà
|8 CANZONI
|Album
|14/02
|Willie Peyote
|Sulla riva del fiume
|Album
|14/02
|Maria Tomba
|Requiem (per un sogno)
|Album
|21/02
|Francesco Gabbani
|Dalla tua parte
|Album
|21/02
|Joan Thiele
|Joanita
|Album
|27/02
|P38
|DITTATURA
|Album
|28/02
|centomilacarie
|IO NESSUNO
|Album
|28/02
|Cosmetic
|Normale
|Album
|28/02
|Davide Shorty
|Nuova Forma
|Album
|28/02
|Lito
|PER LA GLORIA
|EP
|28/02
|Maury North
|#Ora #Stiamo #Ridendo
|Album
|28/02
|Pessimo 17 & Sick Budd
|NARCO BLUES
|Album
|28/02
|Santa Sede
|FROM THE LOGO
|Album
|28/02
|Kassimi
|MC30
|Album
|28/02
|Villabanks
|Quanto Manca 2
|Album
|06/03
|Serpenti
|Titani
|Album
|06/03
|Abby 6ix
|The Wire: Vol 1
|Album
|06/03
|Bianco
|Guardare per aria 10X
|EP
|07/03
|Coma_Cose
|VITA_FUSA
|Album
|07/03
|Egreen
|Fare rap non è obbligatorio
|Album
|07/03
|fenoaltea
|ti fa ballari e ti fa chianciri
|EP
|07/03
|Murubutu
|La vita segreta delle città
|Album
|13/03
|Cancun
|MADE IN MILAN
|Album
|14/03
|Anna Carol
|Principianti
|Album
|14/03
|Auge
|Spazi Vettoriali
|Album
|14/03
|Funk Shui Project
|Polvere (Director’s cut)
|Deluxe
|14/03
|loge & CRVEL
|Limbo
|EP
|14/03
|Low-Red
|THE BIGGEST SBLAO EVA EVA EVA
|Album
|14/03
|Nicol
|Giornate Umide
|EP
|14/03
|Rose Villain
|radio vega
|Album
|14/03
|RRARI DAL TACCO
|NON SONO GESÙ
|Album
|14/03
|Tosses
|STREETWEAR
|Album
|19/03
|Enny P
|Ratchet City
|EP
|23/04
|Glasond
|GLASOND IL PRINCIPE DEI SAIYAN
|Album
|24/04
|European Vampire
|EV2
|EP
|25/04
|Carl Brave
|NOTTI BRAVE AMARCORD
|Album
|25/04
|Fireken, Brama & Maury North
|No Days Off
|EP
|25/04
|GIALLORENZO
|INNI E CANTI
|Album
|25/04
|Incis ZONE
|MALACARNE
|Album
|25/04
|JayJhona & ZZ
|Gigantomakhia
|Album
|25/04
|Mondo Marcio
|Credo
|Album
|25/04
|Rocco Hunt
|Ragazzo di giù
|Album
|28/04
|Louis Dee
|FLOW SUI GRADINI – NUOVO CYPHER
|Album
|29/04
|Any Other
|Per te, che non ci sarai più
|EP
|02/05
|Daxter
|RISPETTO
|EP
|02/05
|Eddie Brock
|Amarsi è la rivoluzione
|Album
|02/05
|Elodie
|MI AMI MI ODI
|Album
|02/05
|Giorgio Poi
|Schegge
|Album
|02/05
|Lele Blade
|CON I MIEI OCCHI (Deluxe)
|Deluxe
|02/05
|Mostro
|METALLO E CARNE
|Album
|02/05
|Simone Panetti
|TOMBINO
|Album
|09/05
|22simba
|V per Ventidue
|Album
|09/05
|Aira
|All In
|Album
|09/05
|≈ Belize ≈
|Phantom Favola
|Album
|09/05
|Eugenio Finardi
|TUTTO
|Album
|09/05
|Gioia Lucia
|Forse un giorno
|Album
|09/05
|Nada
|Nitrito
|Album
|09/05
|Rea
|Futuro Dirigibile
|Album
|09/05
|Salmo
|RANCH
|Album
|09/05
|Studio Murena
|NOTTURNO
|Album
|09/05
|Youngotti
|Gotti Mafia
|Album
|13/05
|Laguna Bollente
|FANTA SBOCCO
|Album
|16/05
|Helmi Sa7bi
|LES MISÉRABLES
|EP
|16/05
|Inoki
|The Jazzness
|Album
|16/05
|I Patagarri
|L’ultima ruota del Caravan
|Album
|16/05
|Latrelle
|Stanza di Vetro
|EP
|16/05
|Luchè
|Il mio lato peggiore
|Album
|16/05
|Napoleone
|Moderno Italian Touch
|Album
|16/05
|Niccolò Fabi
|Libertà negli occhi
|Album
|16/05
|Razer.Rah
|CATALANA STORIES
|Album
|16/05
|Ricche Le Mura
|Un ragno, il suo uovo e noi dentro
|Album
|16/05
|Rosa Chemical
|OKAY OKAY 2
|EP
|16/05
|Ugo Crepa
|Grande, non ancora
|Album
|16/05
|Vale Pain
|PAIN 2
|Album
|23/05
|Casino Royale
|Fumo (Cue Points Version)
|Deluxe
|23/05
|faccianuvola
|il dolce ricordo della nostra disperata gioventù
|Album
|23/05
|Ketama126
|33
|Album
|23/05
|Merli Armisa
|Ortensie Comete
|Album
|23/05
|Nerone
|PENKILLER
|Album
|23/05
|Neves17
|RIBELLE
|Album
|23/05
|Praci
|The Blue Hour
|Album
|23/05
|Rkomi
|decrescendo.
|Album
|23/05
|Tutto Piange
|Dei giorni passati a guardare
|EP
|23/05
|Vale LP & Lil Jolie
|Le ragazze della valle
|Album
|23/05
|Waze RRX
|MOON-XTRA
|Album
|30/05
|18K
|ANTI ANTI Doom Edition
|Deluxe
|30/05
|2Rari
|FERRARI
|Album
|30/05
|Alfa
|Non so chi ha creato il mondo…
|Deluxe
|30/05
|anice
|FANGO
|EP
|30/05
|Golden Years
|FUORI MENÙ
|Album
|30/05
|Guè & Rasty Kilo
|KG
|Album
|30/05
|Jack Out
|BROKEN BOYS COUNTRYSIDE
|Album
|30/05
|Lele
|PIANO A
|EP
|30/05
|Lil Fabris
|L’ULTIMO STREET DOJO
|Album
|06/06
|Nicolò Carnesi
|Ananke
|Album
|06/06
|Bresh
|Mediterraneo
|Album
|06/06
|Ceri Wax
|ONDATONDA
|Album
|06/06
|chiamamifaro
|LOST & FOUND
|EP
|06/06
|Jelecrois
|ANDROGINO
|EP
|06/06
|Lazza
|LOCURA (Jam + Opera)
|Album
|06/06
|Samuel Costa
|IL CANTASTORIE
|Album
|12/06
|maggio
|AI MIEI DENTI, AGLI EVENTI, AL VENTO
|Album
|13/06
|Alessandra Amoroso
|Io non sarei
|Album
|13/06
|Coez
|1998
|Album
|13/06
|DAYTONA KK
|SACRAMENTO
|Album
|13/06
|DNA
|Vera Merda Slime
|Album
|13/06
|Giovanni Truppi & Thru Collected
|Thruppi
|Album
|13/06
|Giuse The Lizia
|INTERNET EXPLORER
|Album
|13/06
|Il Pagante
|FOMO
|Album
|13/06
|Slings
|Too Clean
|EP
|20/06
|Fabri Fibra
|Mentre Los Angeles Brucia
|Album
|20/06
|FreshMula
|Diario Di Bordo
|Album
|20/06
|Ill Rave
|DISONESTO
|EP
|20/06
|Lanz Khan
|Jack Di Quadri
|Album
|27/06
|Tripolare
|LA VACANZA
|Album
|27/06
|5ave
|PRIMO PASSO
|Album
|27/06
|DJ Shocca
|60 Hz II
|Album
|27/06
|Goya
|SIMMETRIA
|Album
|27/06
|Samuel
|Maree
|Album
|27/06
|Tony Boy
|Uforia
|Album
|04/07
|Armani Doc
|Iddu 2
|Album
|04/07
|Frittella
|FRITTELLA
|EP
|04/07
|Icy Subzero
|Anno Zero
|Album
|04/07
|Marracash
|Status (Remaster 2025)
|Deluxe
|04/07
|Medy
|UNA VITA NON BASTA
|Album
|04/07
|Melons
|Osama 3 (La Morte Di Osama)
|Album
|04/07
|RADICAL
|PUNKSTAR
|Album
|04/07
|Shablo
|MANIFESTO
|Album
|04/07
|Yaraki
|ESTATE IN STRADA
|EP
|04/07
|Yunes LaGrintaa & Kassimi
|BDM SUMMER SEASON 2
|EP
|09/07
|Mecna
|INTROSPEZIONE
|EP
|11/07
|FlyKush
|FIGLIO DEL SOLE
|EP
|11/07
|IRBIS
|EXIT
|EP
|11/07
|Mameli
|estate blu
|EP
|11/07
|Néza
|DIASPO MIXTAPE
|Mixtape
|11/07
|Niky Savage
|RAPPER
|Album
|12/07
|Maury North
|Album (6 Mesi Prima)
|Album
|18/07
|Artie 5ive
|BIG 5
|EP
|18/07
|Baby Kirua
|1994
|Album
|18/07
|Chadia
|Slim Chadia
|EP
|18/07
|IICY OTW
|BANDLAB MUZIK
|EP
|18/07
|Luchetto
|BIG FRRR
|EP
|18/07
|Prim
|DIY Crochet
|EP
|18/07
|Visino Bianco
|PORTANDO IL PESO
|EP
|18/07
|Zayre
|ZAZA (Extended Version)
|Deluxe
|25/07
|Babytula
|Prada Of Me
|EP
|25/07
|Clementino
|Grande Anima
|Album
|25/07
|SadTurs & KIID
|NO REGULAR MUSIC 2
|Album
|25/07
|Sapobully
|4EVER TAPE #1
|Mixtape
|25/07
|Simone Panetti
|TOMBINO D’ORO (EXTRA)
|Deluxe
|25/07
|The Ceo
|Swag Music, Vol. 1
|EP
|29/07
|Teo!
|!
|EP
|30/07
|Abby 6ix
|The Wire: Vol.2
|EP
|01/08
|Flextony
|Fantastici 4
|EP
|14/08
|SKT
|¥€$, IT’S SK SUMMER
|EP
|29/08
|Kevin Kalvin
|BLACK IS BEAUTIFUL
|Album
|29/08
|Neffa
|Canerandagio
|Album
|01/09
|Fine Before You Came
|C’è ancora amore
|Album
|05/09
|Sick Luke
|DOPAMINA
|Album
|05/09
|Vale Lambo
|ANGELI VIOLENTI
|Album
|08/09
|Blue Virus
|Sandro Terapia – Soffromore
|Album
|12/09
|IOSONOUNCANE
|I diari di mio padre
|Album
|12/09
|Jacopo Èt
|Sammy, Cabiria, etc. etc. etc.
|Album
|12/09
|Side Baby
|LEGGENDARIO RXX Edition
|Deluxe
|16/09
|Dumbo Gets Mad
|Five eggs
|Album
|19/09
|333 Mob
|OSTIL3
|Album
|19/09
|Colombre & Maria Antonietta
|Luna di Miele
|Album
|19/09
|Ernia
|PER SOLDI E PER AMORE
|Album
|19/09
|Giò Evan
|L’eleganza del Mango
|Album
|19/09
|LILCR
|PROGETTO X
|Album
|19/09
|MILLE
|Risorgimento
|Album
|19/09
|Ministri
|Aurora Popolare
|Album
|19/09
|Sick Budd
|BISTRO!
|Album
|26/09
|Olly
|Tutta vita (per sempre)
|Album
|26/09
|Rondodasosa
|MATTIA
|Album
|26/09
|The Zen Circus
|Il Male
|Album
|26/09
|TROPICO
|Soli e disperati…
|Album
|16/10
|Angelina Mango
|caramé
|Album
|17/10
|Andrea Laszlo De Simone
|Una Lunghissima Ombra
|Album
|17/10
|Caleydo & Bassi Maestro
|Panopticon
|Album
|17/10
|Click Head
|Guns & Butter
|Album
|17/10
|dedde
|TORINO SANGUINA
|EP
|17/10
|Edda
|Messe Sporche
|Album
|17/10
|Giaime
|LOVE SONGS NEVER DIE
|EP
|17/10
|Irama
|Antologia Della Vita e Della Morte
|Album
|23/10
|Charlie Charles
|La bella confusione
|Album
|24/10
|Bouganville
|Non esattamente a fuoco
|Album
|24/10
|Brucherò nei pascoli
|UMANA
|Album
|24/10
|Carla Hero
|QUARTA DIMENSIONE
|EP
|24/10
|Dorso
|Pantano
|Album
|24/10
|Giulia Mei
|Io della musica non ci ho capito niente
|Album
|24/10
|Hello Mimmi
|8 Esercizi per il Corpo e per la Mente
|Album
|24/10
|Laila Al Habash
|Tempo
|Album
|24/10
|Mecna
|DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI…
|Album
|24/10
|MIGLIO
|Traumfabrik Again
|Album
|24/10
|Moder
|Poco dopo mezzanotte
|Album
|24/10
|Tancredi
|DAY OFF
|Album
|24/10
|Tiziano Ferro
|SONO UN GRANDE
|Album
|24/10
|VAEVA
|Preda dei venti
|EP
|31/10
|Alawais & Dbackinyahead
|NEXT UP DOIN’ BETTER
|EP
|31/10
|Caparezza
|Orbit Orbit
|Album
|31/10
|Capo Plaza
|Hustle Mixtape Vol. 2
|Mixtape
|31/10
|Spender
|SEX WORKER
|Album
|31/10
|tommi & moth
|dalle costole
|Album
|07/11
|Affanno.
|VIOLENZA
|Album
|07/11
|AKA5HA
|Rifiorirai
|Album
|07/11
|Anna and Vulkan
|Nuovo Amore Passato
|Album
|07/11
|C+C=MAXIGROSS
|Nuova Era Oscura, Vol. 2
|Album
|07/11
|Giorgia
|G
|Album
|07/11
|Il Tre
|ANIMA NERA
|Album
|07/11
|Kuremino
|BEST
|EP
|07/11
|Venerus
|Speriamo
|Album
|14/11
|Astro
|RAW
|EP
|14/11
|Gionata
|Figli dei film
|Album
|14/11
|Giovanni Ti Amo
|COYOTE!
|Album
|14/11
|Henna
|Polo Nord
|EP
|14/11
|Irene Grandi
|Oro e rosa
|Album
|14/11
|Mondo Marcio
|VOCAZIONE
|Album
|14/11
|Nicola Siciliano
|NICOLA SICILIANO
|EP
|14/11
|Nitro
|Incubi
|Album
|14/11
|Papa V & Night Skinny
|Latte in Polvere
|EP
|14/11
|Rosita Brucoli
|Siamo stati guai
|Album
|14/11
|SANO
|Opopomoz
|Album
|14/11
|Waze RRX
|War And Romance 3
|Album
|20/11
|Jovanotti
|NIUIORCHERUBINI
|Album
|21/11
|Cesare Cremonini
|CREMONINI LIVE25
|Album
|21/11
|Dadamatto
|Gli innamorati
|Album
|21/11
|FINESSE MOTION
|Una song in un’ora
|EP
|21/11
|juni
|nero, attimo
|Album
|21/11
|Marco Giudici
|Trovarsi soli all’improvviso
|Album
|21/11
|Rose Villain
|Radio Vega (After Dark)
|Deluxe
|21/11
|Satantango
|Satantango
|Album
|21/11
|Sethu
|in fiore
|EP
|21/11
|Yele
|Pezzi di Vetro
|Album
|28/11
|Boro
|Tello
|Album
|28/11
|ceneri
|come ortiche nel cemento
|EP
|28/11
|Clamö
|Deutsches Baby
|EP
|28/11
|EUROCLUB
|EUROCLUB
|Album
|28/11
|Gigi D’Alessio
|Nuje
|Album
|28/11
|Latrelle
|Precipitazioni
|EP
|28/11
|Milva
|Milva: Nuove tracce
|Album
|28/11
|Noyz Narcos
|Funny Games
|Album
|28/11
|Oni One
|Blood Money Empire
|EP
|28/11
|Peter Wit
|GIOVANI D’OGGI
|Album
|28/11
|Tommaso Paradiso
|Casa Paradiso
|Album
|04/12
|Pan Dan
|Mi Manifesto
|Album
|04/12
|TonyPitony
|PECCATO PER I TESTI
|Album
|05/12
|Albe
|BAITA
|Album
|05/12
|Altea
|Nessuna
|EP
|05/12
|Amore Audio
|Veleno
|Album
|05/12
|ayo ally
|Kintsugi
|EP
|05/12
|Bello Figo
|PACCO ENORME
|Album
|05/12
|En?gma
|Tèmpora
|Album
|05/12
|Emis Killa
|Musica Triste
|Album
|05/12
|Enzo Dong
|Life Is A Tarantella
|Album
|05/12
|Gianni Bismark
|Ancora Vivi
|Album
|05/12
|Montenero
|Legacy
|Album
|05/12
|Piccolo
|Stellar-Boy
|Album
|05/12
|Sfera Ebbasta & Charlie Charles
|XDVR ANNIVERSAR10
|Deluxe
|05/12
|Voga
|CHI AMA NON DIMENTICA
|Album
|11/12
|rooc lee
|Rockstar Syndrome
|Album
|12/12
|Gemitaiz
|ELSEWHERE
|Album
|12/12
|Kill Mauri
|Crackhouse e Cucchiai
|Album
|12/12
|LILCR
|PROGETTO X DELUXE
|Deluxe
|12/12
|Little Pieces of Marmelade
|404DEI (Errore degli Dei)
|Album
|12/12
|Marco Castello
|Quaglia Sovversiva
|Album
|12/12
|Paky
|GLORIA
|Album
|12/12
|Sala
|OGNI MUSICA
|EP
|19/12
|Faneto
|tuo, Valentin
|Album
|19/12
|Fiks
|CAOS
|Album
|19/12
|Le Scimmie
|ALFA & OMEGA
|Album
|26/12
|Moka MC & ET Pluto
|APO Universe
|Album
Il 2026 conferma la straordinaria vitalità della scena musicale italiana con uscite discografiche tanto mainstream quanto alternative. Numero le pubblicazioni nazionali tra EP, album e versioni speciali. La lista è stata elaborata prendendo come fonte Genius. (La redazione)
