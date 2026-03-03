Home ARTICOLI Musica italiana 2026: le uscite discografiche dell’anno (album ed EP)
Musica italiana 2026: le uscite discografiche dell'anno (album ed EP)

Le uscite discografiche italiane del 2026 raccontano un anno intenso e ricco di novità. Tra album, EP, deluxe e progetti speciali, la scena musicale nazionale si conferma dinamica e in continua evoluzione. Un panorama variegato che attraversa generi e generazioni, offrendo uno sguardo completo sulle principali pubblicazioni e sulle tendenze che hanno segnato l’anno musicale italiano.

3 Marzo 2026

Uscite discografiche italiane

Il 2026 si è presentato come un altro pieno, zeppo di uscite discografiche tanto mainstream quando alternative e indipendenti. Si va dalla musica leggera e il cantautorato italiano fino all’hip hop e all’urban, passando per il synth-pop e elettronica fino a certe “derive” post-punk.

USCITE DISCOGRAFICHE ITALIANE 2026

Data di uscitaArtista/GruppoTitoloTipo di disco
10/01AstroASTRO DELUXEDeluxe
10/01GuèTropico Del CapricornoAlbum
17/01ELASIELASIRAlbum
17/01En?gmaKLOAKAAlbum
17/01Marianne MirageTeatroAlbum
17/01M¥SS KETA.Album
17/01Nerissima Serpe & Papa VMafia Slime 2Album
17/01VVChe Vita DiAlbum
17/01Waze RRXMOON-XAlbum
24/01GazzelleINDIAlbum
24/01GINEVRAFeminaAlbum
24/01Prima stanza a destraAMANDAEP
24/01SLFWE THE SQUAD Vol.2Album
31/01Dani FaivTeoria Del Contrario Mixtape Vol. 3Mixtape
31/01Francesco Di BellaAcqua SantaAlbum
31/01Jake La FuriaFAMEAlbum
31/01JovanottiIl corpo umano VOL. 1Album
31/01Maury North#Ride #Bene #Chi #Ride #UltimoAlbum
31/01Rue DiegoRISCATTOEP
05/02GhemonUna cosetta cosìAlbum
05/02PromessaVITE SGRAMMATEEP
07/02EscomarFREE ESCOMAREP
07/02SayfSE DIO VUOLEEP
07/02SgribazEmotional KidEP
07/02teamcroteamcro tapeMixtape
14/02Brunori SASL’albero delle nociAlbum
14/02Marcella BellaEtnea (Diamante Edition)Deluxe
14/02Modà8 CANZONIAlbum
14/02Willie PeyoteSulla riva del fiumeAlbum
14/02Maria TombaRequiem (per un sogno)Album
21/02Francesco GabbaniDalla tua parteAlbum
21/02Joan ThieleJoanitaAlbum
27/02P38DITTATURAAlbum
28/02centomilacarieIO NESSUNOAlbum
28/02CosmeticNormaleAlbum
28/02Davide ShortyNuova FormaAlbum
28/02LitoPER LA GLORIAEP
28/02Maury North#Ora #Stiamo #RidendoAlbum
28/02Pessimo 17 & Sick BuddNARCO BLUESAlbum
28/02Santa SedeFROM THE LOGOAlbum
28/02KassimiMC30Album
28/02VillabanksQuanto Manca 2Album
06/03SerpentiTitaniAlbum
06/03Abby 6ixThe Wire: Vol 1Album
06/03BiancoGuardare per aria 10XEP
07/03Coma_CoseVITA_FUSAAlbum
07/03EgreenFare rap non è obbligatorioAlbum
07/03fenoalteati fa ballari e ti fa chianciriEP
07/03MurubutuLa vita segreta delle cittàAlbum
13/03CancunMADE IN MILANAlbum
14/03Anna CarolPrincipiantiAlbum
14/03AugeSpazi VettorialiAlbum
14/03Funk Shui ProjectPolvere (Director’s cut)Deluxe
14/03loge & CRVELLimboEP
14/03Low-RedTHE BIGGEST SBLAO EVA EVA EVAAlbum
14/03NicolGiornate UmideEP
14/03Rose Villainradio vegaAlbum
14/03RRARI DAL TACCONON SONO GESÙAlbum
14/03TossesSTREETWEARAlbum
19/03Enny PRatchet CityEP
23/04GlasondGLASOND IL PRINCIPE DEI SAIYANAlbum
24/04European VampireEV2EP
25/04Carl BraveNOTTI BRAVE AMARCORDAlbum
25/04Fireken, Brama & Maury NorthNo Days OffEP
25/04GIALLORENZOINNI E CANTIAlbum
25/04Incis ZONEMALACARNEAlbum
25/04JayJhona & ZZGigantomakhiaAlbum
25/04Mondo MarcioCredoAlbum
25/04Rocco HuntRagazzo di giùAlbum
28/04Louis DeeFLOW SUI GRADINI – NUOVO CYPHERAlbum
29/04Any OtherPer te, che non ci sarai piùEP
02/05DaxterRISPETTOEP
02/05Eddie BrockAmarsi è la rivoluzioneAlbum
02/05ElodieMI AMI MI ODIAlbum
02/05Giorgio PoiScheggeAlbum
02/05Lele BladeCON I MIEI OCCHI (Deluxe)Deluxe
02/05MostroMETALLO E CARNEAlbum
02/05Simone PanettiTOMBINOAlbum
09/0522simbaV per VentidueAlbum
09/05AiraAll InAlbum
09/05≈ Belize ≈Phantom FavolaAlbum
09/05Eugenio FinardiTUTTOAlbum
09/05Gioia LuciaForse un giornoAlbum
09/05NadaNitritoAlbum
09/05ReaFuturo DirigibileAlbum
09/05SalmoRANCHAlbum
09/05Studio MurenaNOTTURNOAlbum
09/05YoungottiGotti MafiaAlbum
13/05Laguna BollenteFANTA SBOCCOAlbum
16/05Helmi Sa7biLES MISÉRABLESEP
16/05InokiThe JazznessAlbum
16/05I PatagarriL’ultima ruota del CaravanAlbum
16/05LatrelleStanza di VetroEP
16/05LuchèIl mio lato peggioreAlbum
16/05NapoleoneModerno Italian TouchAlbum
16/05Niccolò FabiLibertà negli occhiAlbum
16/05Razer.RahCATALANA STORIESAlbum
16/05Ricche Le MuraUn ragno, il suo uovo e noi dentroAlbum
16/05Rosa ChemicalOKAY OKAY 2EP
16/05Ugo CrepaGrande, non ancoraAlbum
16/05Vale PainPAIN 2Album
23/05Casino RoyaleFumo (Cue Points Version)Deluxe
23/05faccianuvolail dolce ricordo della nostra disperata gioventùAlbum
23/05Ketama12633Album
23/05Merli ArmisaOrtensie CometeAlbum
23/05NeronePENKILLERAlbum
23/05Neves17RIBELLEAlbum
23/05PraciThe Blue HourAlbum
23/05Rkomidecrescendo.Album
23/05Tutto PiangeDei giorni passati a guardareEP
23/05Vale LP & Lil JolieLe ragazze della valleAlbum
23/05Waze RRXMOON-XTRAAlbum
30/0518KANTI ANTI Doom EditionDeluxe
30/052RariFERRARIAlbum
30/05AlfaNon so chi ha creato il mondo…Deluxe
30/05aniceFANGOEP
30/05Golden YearsFUORI MENÙAlbum
30/05Guè & Rasty KiloKGAlbum
30/05Jack OutBROKEN BOYS COUNTRYSIDEAlbum
30/05LelePIANO AEP
30/05Lil FabrisL’ULTIMO STREET DOJOAlbum
06/06Nicolò CarnesiAnankeAlbum
06/06BreshMediterraneoAlbum
06/06Ceri WaxONDATONDAAlbum
06/06chiamamifaroLOST & FOUNDEP
06/06JelecroisANDROGINOEP
06/06LazzaLOCURA (Jam + Opera)Album
06/06Samuel CostaIL CANTASTORIEAlbum
12/06maggioAI MIEI DENTI, AGLI EVENTI, AL VENTOAlbum
13/06Alessandra AmorosoIo non sareiAlbum
13/06Coez1998Album
13/06DAYTONA KKSACRAMENTOAlbum
13/06DNAVera Merda SlimeAlbum
13/06Giovanni Truppi & Thru CollectedThruppiAlbum
13/06Giuse The LiziaINTERNET EXPLORERAlbum
13/06Il PaganteFOMOAlbum
13/06SlingsToo CleanEP
20/06Fabri FibraMentre Los Angeles BruciaAlbum
20/06FreshMulaDiario Di BordoAlbum
20/06Ill RaveDISONESTOEP
20/06Lanz KhanJack Di QuadriAlbum
27/06TripolareLA VACANZAAlbum
27/065avePRIMO PASSOAlbum
27/06DJ Shocca60 Hz IIAlbum
27/06GoyaSIMMETRIAAlbum
27/06SamuelMareeAlbum
27/06Tony BoyUforiaAlbum
04/07Armani DocIddu 2Album
04/07FrittellaFRITTELLAEP
04/07Icy SubzeroAnno ZeroAlbum
04/07MarracashStatus (Remaster 2025)Deluxe
04/07MedyUNA VITA NON BASTAAlbum
04/07MelonsOsama 3 (La Morte Di Osama)Album
04/07RADICALPUNKSTARAlbum
04/07ShabloMANIFESTOAlbum
04/07YarakiESTATE IN STRADAEP
04/07Yunes LaGrintaa & KassimiBDM SUMMER SEASON 2EP
09/07MecnaINTROSPEZIONEEP
11/07FlyKushFIGLIO DEL SOLEEP
11/07IRBISEXITEP
11/07Mameliestate bluEP
11/07NézaDIASPO MIXTAPEMixtape
11/07Niky SavageRAPPERAlbum
12/07Maury NorthAlbum (6 Mesi Prima)Album
18/07Artie 5iveBIG 5EP
18/07Baby Kirua1994Album
18/07ChadiaSlim ChadiaEP
18/07IICY OTWBANDLAB MUZIKEP
18/07LuchettoBIG FRRREP
18/07PrimDIY CrochetEP
18/07Visino BiancoPORTANDO IL PESOEP
18/07ZayreZAZA (Extended Version)Deluxe
25/07BabytulaPrada Of MeEP
25/07ClementinoGrande AnimaAlbum
25/07SadTurs & KIIDNO REGULAR MUSIC 2Album
25/07Sapobully4EVER TAPE #1Mixtape
25/07Simone PanettiTOMBINO D’ORO (EXTRA)Deluxe
25/07The CeoSwag Music, Vol. 1EP
29/07Teo!!EP
30/07Abby 6ixThe Wire: Vol.2EP
01/08FlextonyFantastici 4EP
14/08SKT¥€$, IT’S SK SUMMEREP
29/08Kevin KalvinBLACK IS BEAUTIFULAlbum
29/08NeffaCanerandagioAlbum
01/09Fine Before You CameC’è ancora amoreAlbum
05/09Sick LukeDOPAMINAAlbum
05/09Vale LamboANGELI VIOLENTIAlbum
08/09Blue VirusSandro Terapia – SoffromoreAlbum
12/09IOSONOUNCANEI diari di mio padreAlbum
12/09Jacopo ÈtSammy, Cabiria, etc. etc. etc.Album
12/09Side BabyLEGGENDARIO RXX EditionDeluxe
16/09Dumbo Gets MadFive eggsAlbum
19/09333 MobOSTIL3Album
19/09Colombre & Maria AntoniettaLuna di MieleAlbum
19/09ErniaPER SOLDI E PER AMOREAlbum
19/09Giò EvanL’eleganza del MangoAlbum
19/09LILCRPROGETTO XAlbum
19/09MILLERisorgimentoAlbum
19/09MinistriAurora PopolareAlbum
19/09Sick BuddBISTRO!Album
26/09OllyTutta vita (per sempre)Album
26/09RondodasosaMATTIAAlbum
26/09The Zen CircusIl MaleAlbum
26/09TROPICOSoli e disperati…Album
16/10Angelina MangocaraméAlbum
17/10Andrea Laszlo De SimoneUna Lunghissima OmbraAlbum
17/10Caleydo & Bassi MaestroPanopticonAlbum
17/10Click HeadGuns & ButterAlbum
17/10deddeTORINO SANGUINAEP
17/10EddaMesse SporcheAlbum
17/10GiaimeLOVE SONGS NEVER DIEEP
17/10IramaAntologia Della Vita e Della MorteAlbum
23/10Charlie CharlesLa bella confusioneAlbum
24/10BouganvilleNon esattamente a fuocoAlbum
24/10Brucherò nei pascoliUMANAAlbum
24/10Carla HeroQUARTA DIMENSIONEEP
24/10DorsoPantanoAlbum
24/10Giulia MeiIo della musica non ci ho capito nienteAlbum
24/10Hello Mimmi8 Esercizi per il Corpo e per la MenteAlbum
24/10Laila Al HabashTempoAlbum
24/10MecnaDISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI…Album
24/10MIGLIOTraumfabrik AgainAlbum
24/10ModerPoco dopo mezzanotteAlbum
24/10TancrediDAY OFFAlbum
24/10Tiziano FerroSONO UN GRANDEAlbum
24/10VAEVAPreda dei ventiEP
31/10Alawais & DbackinyaheadNEXT UP DOIN’ BETTEREP
31/10CaparezzaOrbit OrbitAlbum
31/10Capo PlazaHustle Mixtape Vol. 2Mixtape
31/10SpenderSEX WORKERAlbum
31/10tommi & mothdalle costoleAlbum
07/11Affanno.VIOLENZAAlbum
07/11AKA5HARifioriraiAlbum
07/11Anna and VulkanNuovo Amore PassatoAlbum
07/11C+C=MAXIGROSSNuova Era Oscura, Vol. 2Album
07/11GiorgiaGAlbum
07/11Il TreANIMA NERAAlbum
07/11KureminoBESTEP
07/11VenerusSperiamoAlbum
14/11AstroRAWEP
14/11GionataFigli dei filmAlbum
14/11Giovanni Ti AmoCOYOTE!Album
14/11HennaPolo NordEP
14/11Irene GrandiOro e rosaAlbum
14/11Mondo MarcioVOCAZIONEAlbum
14/11Nicola SicilianoNICOLA SICILIANOEP
14/11NitroIncubiAlbum
14/11Papa V & Night SkinnyLatte in PolvereEP
14/11Rosita BrucoliSiamo stati guaiAlbum
14/11SANOOpopomozAlbum
14/11Waze RRXWar And Romance 3Album
20/11JovanottiNIUIORCHERUBINIAlbum
21/11Cesare CremoniniCREMONINI LIVE25Album
21/11DadamattoGli innamoratiAlbum
21/11FINESSE MOTIONUna song in un’oraEP
21/11juninero, attimoAlbum
21/11Marco GiudiciTrovarsi soli all’improvvisoAlbum
21/11Rose VillainRadio Vega (After Dark)Deluxe
21/11SatantangoSatantangoAlbum
21/11Sethuin fioreEP
21/11YelePezzi di VetroAlbum
28/11BoroTelloAlbum
28/11cenericome ortiche nel cementoEP
28/11ClamöDeutsches BabyEP
28/11EUROCLUBEUROCLUBAlbum
28/11Gigi D’AlessioNujeAlbum
28/11LatrellePrecipitazioniEP
28/11MilvaMilva: Nuove tracceAlbum
28/11Noyz NarcosFunny GamesAlbum
28/11Oni OneBlood Money EmpireEP
28/11Peter WitGIOVANI D’OGGIAlbum
28/11Tommaso ParadisoCasa ParadisoAlbum
04/12Pan DanMi ManifestoAlbum
04/12TonyPitonyPECCATO PER I TESTIAlbum
05/12AlbeBAITAAlbum
05/12AlteaNessunaEP
05/12Amore AudioVelenoAlbum
05/12ayo allyKintsugiEP
05/12Bello FigoPACCO ENORMEAlbum
05/12En?gmaTèmporaAlbum
05/12Emis KillaMusica TristeAlbum
05/12Enzo DongLife Is A TarantellaAlbum
05/12Gianni BismarkAncora ViviAlbum
05/12MonteneroLegacyAlbum
05/12PiccoloStellar-BoyAlbum
05/12Sfera Ebbasta & Charlie CharlesXDVR ANNIVERSAR10Deluxe
05/12VogaCHI AMA NON DIMENTICAAlbum
11/12rooc leeRockstar SyndromeAlbum
12/12GemitaizELSEWHEREAlbum
12/12Kill MauriCrackhouse e CucchiaiAlbum
12/12LILCRPROGETTO X DELUXEDeluxe
12/12Little Pieces of Marmelade404DEI (Errore degli Dei)Album
12/12Marco CastelloQuaglia SovversivaAlbum
12/12PakyGLORIAAlbum
12/12SalaOGNI MUSICAEP
19/12Fanetotuo, ValentinAlbum
19/12FiksCAOSAlbum
19/12Le ScimmieALFA & OMEGAAlbum
26/12Moka MC & ET PlutoAPO UniverseAlbum

Le uscite musicali italiane del 2026

Il 2026 conferma la straordinaria vitalità della scena musicale italiana con uscite discografiche tanto mainstream quanto alternative. Numero le pubblicazioni nazionali tra EP, album e versioni speciali. La lista è stata elaborata prendendo come fonte Genius. (La redazione)

