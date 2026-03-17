Ex Base NATO di Napoli: calendario eventi 2026 e Alien Sound Festival

L'Ex Base NATO Napoli presenta il calendario eventi 2026 con concerti internazionali, artisti italiani e l'Alien Sound Festival. La venue di Bagnoli si conferma hub musicale e culturale nel Sud Italia, ospitando grandi produzioni live e appuntamenti attesi.
L’Ex Base NATO di Bagnoli, a Napoli, inaugura la nuova stagione con un calendario ricco di appuntamenti che unisce musica internazionale, scena italiana e grandi produzioni live. Il progetto consolida il ruolo del Sud Italia nel circuito dei grandi eventi, grazie a una programmazione che include concerti e festival di rilievo. Tra gli eventi più attesi spicca l’Alien Sound Festival, già protagonista delle prime date annunciate.
L’Ex Base NATO, situata in Via della Liberazione a Bagnoli, rappresenta oggi uno dei principali esempi di riconversione urbana e culturale nel Sud Italia. Costruita negli anni ’50 come struttura strategica durante la Guerra Fredda, è rimasta inutilizzata dopo la dismissione militare. Oggi, invece, si presenta come una venue capace di ospitare oltre 20.000 persone, con spazi modulabili, ampi piazzali e scenografie industriali che contribuiscono a creare un contesto adatto a grandi produzioni. Inoltre, il progetto di valorizzazione ha trasformato l’area in un punto di riferimento per la musica dal vivo e la cultura contemporanea, rafforzando l’attrattività di Napoli nel panorama degli eventi internazionali.
Tra gli appuntamenti più rilevanti dell’estate emerge l’Alien Sound Festival, che porterà sul palco artisti della scena latin urban mondiale. Le prime date annunciate delineano una programmazione di forte richiamo:
Ulteriori appuntamenti saranno annunciati nelle prossime settimane. Il festival rappresenta uno dei momenti centrali della stagione, confermando l’Ex Base NATO come spazio di incontro per la musica internazionale.
La nuova stagione dell’Ex Base NATO segna un passo importante per il consolidamento di Napoli nel circuito dei grandi eventi. La combinazione tra rigenerazione urbana, programmazione musicale e collaborazioni internazionali rende questa venue uno dei poli più rilevanti del Sud Italia.
Il calendario 2026, ancora in fase di aggiornamento, conferma una direzione chiara: offrire esperienze live di alto livello, capaci di attrarre pubblico nazionale e internazionale. (La redazione)
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