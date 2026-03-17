Come risparmiare sul carburante: consigli pratici contro i rincari alla pompa di benzina e diesel

Negli ultimi mesi, dopo una fase di calo, i prezzi di benzina e diesel hanno ripreso a salire, avvicinandosi comunque ai minimi registrati nel periodo natalizio. Tuttavia, i segnali di un possibile aumento sono evidenti. Per questo motivo, adottare comportamenti consapevoli diventa essenziale. Inoltre, tra dinamiche internazionali e possibili componenti speculative, il costo del pieno può incidere sempre di più sul bilancio familiare. Di conseguenza, conoscere strategie concrete per risparmiare carburante aiuta a limitare l’impatto degli aumenti. Consultando i siti specializzati, privati e istituzionali, abbiamo realizzato questa piccola guida per tentare di risparmiare sul carburante (benzina o diesel).

Prezzi carburanti in aumento: cosa sta succedendo

Dall’inizio dell’anno la discesa dei prezzi si è rallentata, lasciando spazio a una graduale risalita. Attualmente, i valori medi restano relativamente contenuti rispetto all’ultimo anno; tuttavia, emergono segnali di tensione nel mercato.

I dati più recenti indicano che:

benzina self : 1,802 €/l

: 1,802 €/l diesel self : 2,013 €/l

: 2,013 €/l benzina servito : 1,936 €/l

: 1,936 €/l diesel servito: 2,140 €/l

Inoltre, in autostrada e nelle aree urbane più care i prezzi possono superare i 2,50 €/litro. Parallelamente, alcune analisi stimano una componente speculativa tra 8 e 20 centesimi al litro, con picchi più elevati nelle stazioni autostradali. Per questa ragione, oltre alle dinamiche globali come il costo del petrolio, è importante monitorare le differenze locali e i comportamenti dei distributori.

Gli attuali conflitti in Medio Oriente stanno facendo aumentare rapidamente i prezzi di benzina e gasolio, una pressione che il recente decreto di riforma delle accise non è riuscito a contenere. Nelle prossime settimane, questi rincari potrebbero pesare significativamente sulle tasche dei consumatori. Per questo motivo, scrive Altroconsumo, è più che mai urgente attuare quanto chiediamo da anni con questa petizione: eliminare l’Iva sui carburanti, così da garantire un risparmio concreto ad ogni pieno.

Prezzi benzina / Cerca zona

Sei consigli utili per risparmiare sul pieno

Per affrontare possibili rincari, è fondamentale combinare scelte alla pompa e comportamenti alla guida. Ecco le indicazioni principali.

1. Scegli il self service

La modalità self è generalmente più economica rispetto al servito. In alcune province, il risparmio può arrivare fino al 9%.

2. Evita l’autostrada quando possibile

Il carburante in autostrada ha prezzi mediamente più alti. Tuttavia, conviene sempre confrontare le offerte locali, perché le differenze possono variare.

3. Controlla i prezzi medi esposti

Dal 1° agosto 2023, i distributori espongono i prezzi medi regionali o nazionali. Questo permette di capire rapidamente se il costo applicato è sopra o sotto la media.

4. Cura la manutenzione dell’auto

Una manutenzione regolare consente di ridurre i consumi:

filtri aria sporchi : fino al +10% di consumo

: fino al +10% di consumo olio non sostituito : aumento dei consumi fino al 3%

: aumento dei consumi fino al 3% pressione pneumatici bassa: +1-2% ogni 0,2 bar

Di conseguenza, mantenere l’auto efficiente è una delle strategie più efficaci nel lungo periodo.

5. Adotta uno stile di guida corretto

La guida incide molto sui consumi. Ad esempio, in autostrada viaggiare a 110 km/h invece di 130 km/h riduce i consumi fino al 20%.

Allo stesso modo, accelerazioni e frenate brusche aumentano il consumo. È quindi preferibile una guida fluida e anticipata.

6. Usa app e strumenti digitali

Le applicazioni permettono di confrontare i prezzi in tempo reale. Tra le più diffuse:

Fuelio, con mappa e aggiornamenti degli utenti

Prezzi Benzina, con indicazioni visive dei costi

In aggiunta, esistono portali ufficiali che consentono di individuare i distributori più convenienti in un raggio di circa 5 km.

Pompe bianche e strumenti per risparmiare

Le cosiddette pompe bianche, distributori indipendenti, rappresentano circa il 27% della rete italiana. In media, offrono prezzi inferiori di 5-10 centesimi al litro. Questo si traduce in un risparmio di 2,50-5 euro su un pieno da 50 litri, che nel tempo diventa significativo. Tuttavia, non sempre sono la scelta più economica; quindi è utile verificare caso per caso. Inoltre, strumenti digitali e mappe interattive aiutano a confrontare rapidamente le opzioni disponibili, migliorando la scelta del distributore.

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Suggerimenti pratici alla pompa

Oltre ai consigli principali, alcune accortezze possono evitare spese inutili:

verificare che il contatore sia azzerato nel servito

controllare la differenza tra self e iperself

assicurarsi che il prezzo alla pompa coincida con quello esposto

evitare il rifornimento durante lo scarico dell’autobotte

Queste semplici attenzioni contribuiscono a pagare il carburante al prezzo corretto.

Strategie semplici per contenere i costi

In un contesto di prezzi instabili, adottare comportamenti consapevoli è fondamentale. Dalla scelta del distributore alla manutenzione dell’auto, fino allo stile di guida, ogni dettaglio può incidere sul costo finale del pieno. Inoltre, l’utilizzo di strumenti digitali e il confronto costante dei prezzi permettono di ottimizzare la spesa. Anche se i rincari non dipendono direttamente dagli automobilisti, è possibile limitarne gli effetti con scelte informate e costanti. (La redazione)

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