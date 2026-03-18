Il disco in evidenza: Blood Sucking Maniacs, 2026, Blood Sucking Maniacs

Il progetto Blood Sucking Maniacs rappresenta un momento significativo nella lunga carriera di Terry Allen, artista texano attivo da oltre cinquant’anni tra musica, scrittura e arti visive. L’album Blood Sucking Maniacs, in uscita il 24 aprile 2026 per Paradise of Bachelors, nasce da una collaborazione familiare estesa a cinque generazioni, unendo esperienze, memorie e relazioni personali in un unico lavoro discografico.

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Una famiglia, cinque generazioni e oltre un secolo di storia

Il gruppo riunisce l’intero albero genealogico degli Allen, includendo la moglie Jo Harvey Allen, i figli Bukka e Bale, i nipoti Kru, Sled e Calder, la nipote acquisita Sophie e la più giovane Lucky Marlo. Questa formazione copre 121 anni di storia familiare, creando una dimensione artistica che intreccia generazioni diverse. Inoltre, la presenza della piccola Lucky Marlo è simbolica: il suo battito fetale apre e chiude il disco, offrendo una cornice narrativa che attraversa il tempo. A completare il progetto partecipano tre membri storici della Panhandle Mystery Band: Charlie Sexton, Lloyd Maines e Richard Bowden, accreditati come Blood Brothers e Bastard Children.

Il ritorno discografico e i contenuti dell’album

Con l’omonimo Blood Sucking Maniacs, Terry Allen torna a pubblicare nuove registrazioni originali dopo Just Like Moby Dick del 2020. L’album alterna ballate intense e momenti più leggeri, costruendo un equilibrio tra narrazione personale e dinamiche familiari. Secondo la visione del gruppo, il filo conduttore non è un’armonia tradizionale, ma una sorta di “entropia di sangue”, che riflette la complessità delle relazioni interne.

Un elemento rilevante è l’inclusione di registrazioni d’archivio: la madre di Terry, Pauline, scomparsa nel 1984, compare attraverso cassette degli anni Settanta. Questo dettaglio rafforza il legame tra passato e presente, aggiungendo profondità al progetto. Le sessioni si sono svolte nella casa di Santa Fe, dove la musica si diffondeva in ogni stanza, favorendo uno scambio continuo tra i partecipanti.

Uscita, concerti e formati disponibili

L’album sarà presentato dal vivo il 21 maggio ad Austin, Texas, presso il Paramount Theatre. Inoltre, la famiglia Allen parteciperà a due appuntamenti al Big Ears Festival di Knoxville:

il 26 marzo con il Truckload of Art Road Show

il 27 marzo con la Panhandle Mystery Band

L’uscita discografica prevede diverse edizioni:

vinile deluxe doppio gatefold , con booklet contenente testi e un saggio di Brendan Greaves

, con booklet contenente testi e un saggio di Brendan Greaves CD gatefold, con artwork identico al vinile e inserto di otto pagine

Il saggio è tratto dalla biografia Truckload of Art: The Life and Work of Terry Allen, selezionata dal New York Times tra i migliori libri d’arte del 2024.

Un progetto corale tra memoria e presente

Blood Sucking Maniacs si presenta come un lavoro collettivo che unisce dimensione privata e produzione artistica. Il valore centrale del disco risiede nella collaborazione familiare, che attraversa generazioni e linguaggi, mantenendo un legame costante con la tradizione americana tra folk, americana e outlaw country. Allo stesso tempo, il progetto evidenzia una continuità creativa che coinvolge passato, presente e nuove prospettive, offrendo un racconto musicale costruito su relazioni reali e condivise. (La redazione)

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