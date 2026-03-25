Il caporalato in Italia: storia e trasformazioni nel libro di Giovanni Ferrarese

Il volume Il caporalato. Una storia, pubblicato da Carocci editore, offre una ricostruzione puntuale dell’evoluzione del caporalato in Italia dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. Il lavoro di Giovanni Ferrarese mette in luce la complessità di un fenomeno spesso ridotto a stereotipi, evidenziandone invece la portata storica, sociale ed economica. Inoltre, il testo propone una lettura articolata che collega il caporalato ai cambiamenti del mercato del lavoro e ai processi migratori.

Le origini e l’evoluzione del caporalato

Il libro ricostruisce in modo chiaro le trasformazioni del caporalato nel corso dei decenni, mostrando come questa pratica non sia rimasta statica, ma si sia adattata ai mutamenti economici e sociali. In particolare, l’analisi parte dal secondo dopoguerra, quando il fenomeno si radica in un contesto agricolo segnato da forti squilibri. Tuttavia, con il passare del tempo, il caporalato supera i confini tradizionali del settore agricolo del Mezzogiorno. Di conseguenza, emerge una realtà più ampia e diffusa, che coinvolge diversi ambiti produttivi. Inoltre, questa evoluzione contribuisce a smontare una rappresentazione riduttiva ancora molto presente nel dibattito pubblico.

Mercato del lavoro, migrazioni e quadro normativo

Un elemento centrale del volume riguarda il legame tra caporalato e dinamiche del mercato del lavoro. Infatti, l’autore analizza come i cambiamenti economici e i flussi migratori abbiano inciso profondamente sulla diffusione del fenomeno. Allo stesso tempo, vengono esaminati gli sviluppi normativi e le risposte delle istituzioni, che nel corso degli anni hanno cercato di contrastare lo sfruttamento lavorativo. Inoltre, il ruolo degli attori sindacali viene presentato come parte integrante del quadro complessivo. Pertanto, il libro restituisce una visione articolata, in cui diversi fattori concorrono a definire la persistenza del caporalato.

Connessioni con criminalità e sfruttamento

Un ulteriore aspetto affrontato riguarda le connessioni tra caporalato e fenomeni più ampi di illegalità. In particolare, il testo evidenzia i legami con la criminalità organizzata, sottolineando come tali relazioni contribuiscano a rafforzare strutture di sfruttamento radicate. Inoltre, vengono messi in luce elementi spesso trascurati, come la violenza di genere e lo sfruttamento del lavoro minorile. Di conseguenza, il caporalato emerge come un sistema complesso, che coinvolge dimensioni sociali diverse e che continua ad avere un impatto significativo sull’economia e sulla società.

Una lettura storica per comprendere il presente

Il libro di Giovanni Ferrarese propone una ricostruzione storica che consente di comprendere la continuità e le trasformazioni del caporalato in Italia. Inoltre, l’approccio adottato mette in evidenza come il fenomeno non possa essere circoscritto a un’unica area geografica o a un solo settore produttivo. Pertanto, il volume rappresenta uno strumento utile per analizzare un tema ancora attuale, offrendo una prospettiva che intreccia economia, società e istituzioni in modo coerente e documentato. (La redazione)

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