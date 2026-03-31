QS World University Rankings 2026: scarica la tabella con la classifica di tutte le università del mondo

È stata pubblicata la QS World University Rankings 2026, una delle classifiche universitarie più seguite a livello internazionale. L’edizione di quest’anno include oltre 1.500 università provenienti da più di 100 Paesi, offrendo una panoramica ampia e aggiornata del panorama accademico globale. Per l’ennesimo anno consecutivo, il Massachusetts Institute of Technology si conferma al primo posto come migliore università al mondo, mantenendo la leadership nella classifica. Di seguito è possibile scaricare l’intera tabella e consultare la Top 10 globale e italiana.

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Top 10 globale 2026 – Le prime dieci università del mondo

La classifica globale 2026 premia l’eccellenza accademica e la ricerca d’avanguardia: guidata dal Massachusetts Institute of Technology, riunisce le dieci università più prestigiose e influenti al mondo.

Massachusetts Institute of Technology (Stati Uniti) Imperial College London (Regno Unito) University of Oxford (Regno Unito) Harvard University (Stati Uniti) University of Cambridge (Regno Unito) Stanford University (Stati Uniti) ETH Zurich (Svizzera) National University of Singapore (Singapore) University College London (Regno Unito) California Institute of Technology (Stati Uniti)

Top 10 Italia 202 – Le dieci università italiane

La Top 10 Italia 2026 evidenzia le università più prestigiose del Paese: in testa il Politecnico di Milano, seguite da atenei storici e centri d’eccellenza nella ricerca e nella formazione.

Politecnico di Milano (111° globale) Università Sapienza di Roma (132° globale) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (133° globale) Università di Padova (236° globale) Politecnico di Torino (241° globale) Università degli Studi di Milano (285° globale) Università Federico II di Napoli (347° globale) Università di Torino (371° globale) Università di Firenze (375° globale) Università di Pisa (382° globale)

Conclusione

Dai dati emerge inoltre un miglioramento diffuso: quasi 500 università hanno registrato una crescita delle proprie performance rispetto all’anno precedente. Tra queste, spicca il risultato della Sunway University in Malesia, che si distingue come l’ateneo con la maggiore crescita, guadagnando oltre 120 posizioni in classifica. La nuova tabella ranking conferma quindi sia la stabilità ai vertici sia un dinamismo crescente tra le università a livello globale. (La redazione)

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