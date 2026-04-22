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🔴 Coppa Italia, risultato finale: Lazio batte Atalanta ai rigori e va in finale con l'Inter - Highlights

Attraverso Google News, questa pagina raccoglie e aggiorna continuamente le principali notizie pubblicate dai media per offrire una visione chiara e immediata degli eventi più rilevanti del momento.

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REDAZIONE
22 Aprile 2026

Live News 1

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🔴 Coppa Italia, risultato finale: Lazio batte Atalanta ai rigori e va in finale con l'Inter - Highlights Highlights | Coppa Italia Frecciarossa, Atalanta-Lazio 2-3 d.c.r. - S.S. Lazio

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🔴 Coppa Italia, risultato finale: Lazio batte Atalanta ai rigori e va in finale con l'Inter - Highlights Diretta gol Coppa Italia LIVE | in campo Atalanta Lazio - Zazoom Social News

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