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Calhanoglu: 'Chiudiamo al più presto il discorso scudetto' Sky Sport
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Coppa Italia: Inter-Como 3-2: gli highlights Video Mediaset Infinity
Chivu: 'Due rimonte al Como in 10 giorni, può farlo solo la pazza Inter' Sky Sport
Coppa Italia, l'Inter batte 3-2 in rimonta il Como e vola in finale Sky TG24
L'Inter è in finale di Coppa Italia! Ribaltato ancora il Como Sky Sport
Coppa Italia, il tabellone: Inter prima finalista, ora si attende la sfidante da Atalanta-Lazio Sportmediaset
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Inter-Como 3-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport
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Inter-Como 3-2, le pagelle della partita di Coppa Italia Sky Sport
Inter-Como, Fabregas: "Arrabbiato? No, sono orgoglioso" Sky Sport
Sucic la ribalta allo scadere: Inter-Como 3-2 Sportmediaset
Coppa Italia, l’Inter ribalta (ancora) il Como da 0-2 a 3-2 e vola in finale Sportmediaset
Ancora Calhanoglu, è pareggio: Inter-Como 2-2 Sportmediaset
48' | Gol di Da Cunha (Inter-Como 0-2) Sportmediaset
Dimarco bruciato, Baturina la sblocca: Inter-Como 0-1 Sportmediaset
Coppa Italia: Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via" Video Mediaset Infinity
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