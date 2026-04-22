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🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia

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22 Aprile 2026

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🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Calhanoglu: 'Chiudiamo al più presto il discorso scudetto' - Sky Sport

Calhanoglu: 'Chiudiamo al più presto il discorso scudetto'  Sky Sport

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Coppa Italia: Le Pagelle di Inter-Como Video - Mediaset Infinity

Coppa Italia: Le Pagelle di Inter-Como Video  Mediaset Infinity

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Coppa Italia: Chivu: "Merito di tutto il gruppo" Video - Mediaset Infinity

Coppa Italia: Chivu: "Merito di tutto il gruppo" Video  Mediaset Infinity

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Coppa Italia: Inter-Como 3-2: gli highlights Video - Mediaset Infinity

Coppa Italia: Inter-Como 3-2: gli highlights Video  Mediaset Infinity

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Chivu: 'Due rimonte al Como in 10 giorni, può farlo solo la pazza Inter' - Sky Sport

Chivu: 'Due rimonte al Como in 10 giorni, può farlo solo la pazza Inter'  Sky Sport

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Coppa Italia, l'Inter batte 3-2 in rimonta il Como e vola in finale  Sky TG24

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia L'Inter è in finale di Coppa Italia! Ribaltato ancora il Como - Sky Sport

L'Inter è in finale di Coppa Italia! Ribaltato ancora il Como  Sky Sport

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Coppa Italia, il tabellone: Inter prima finalista, ora si attende la sfidante da Atalanta-Lazio - Sportmediaset

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🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Coppa Italia: Inter-Como: partita integrale Video - Mediaset Infinity

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🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Inter-Como: partita integrale - Sportmediaset

Inter-Como: partita integrale  Sportmediaset

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Inter-Como 3-2: risultato finale e highlights - Virgilio Sport

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Inter, altra rimonta al Como: è finale di Coppa Italia  Sky Sport

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Inter-Como, Fabregas: "Arrabbiato? No, sono orgoglioso"  Sky Sport

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Sucic la ribalta allo scadere: Inter-Como 3-2 - Sportmediaset

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🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Coppa Italia, l’Inter ribalta (ancora) il Como da 0-2 a 3-2 e vola in finale - Sportmediaset

Coppa Italia, l’Inter ribalta (ancora) il Como da 0-2 a 3-2 e vola in finale  Sportmediaset

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Ancora Calhanoglu, è pareggio: Inter-Como 2-2  Sportmediaset

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia 48' | Gol di Da Cunha (Inter-Como 0-2) - Sportmediaset

48' | Gol di Da Cunha (Inter-Como 0-2)  Sportmediaset

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Dimarco bruciato, Baturina la sblocca: Inter-Como 0-1  Sportmediaset

🔴 Highlights: l'Inter batte il Como 3 a 2 e va in finale di Coppa Italia Coppa Italia: Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via" Video - Mediaset Infinity

Coppa Italia: Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via" Video  Mediaset Infinity

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