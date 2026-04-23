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Celebrazione del 25 Aprile a Mirano: cerimonia per l'81° anniversario della Liberazione e percorso culturale (R)esistenze 2026 “Repubblica Femminile Plurale” comune.mirano.ve.it
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Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della Liberazione Corriere Fiorentino
25 aprile 2026: ANPI Catania in piazza per la Liberazione tra memoria e impegno civile PeriPeri Catania
Il 25 aprile visita guidata a tema al Museo Casa De Gasperi Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
25 aprile: l’omaggio dell’Anpi Bruxelles ai 365 partigiani fucilati nel corso della Resistenza Aise.it - Agenzia Internazionale Stampa Estero
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Seguire le ultime notizie in tempo reale significa avere una visione aggiornata di ciò che accade in Italia e nel mondo. Le piattaforme digitali rendono l’informazione immediata e facilmente consultabile. Di conseguenza, aggiornarsi con regolarità aiuta a comprendere meglio il presente e i cambiamenti che influenzano la vita quotidiana. (La redazione)
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