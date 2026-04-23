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Italia ripescata ai Mondiali? Abodi: «Non è opportuno». L'ambasciata di Teheran a Roma: «Il calcio appartiene ai popoli». Quando decide... Il Mattino
Italia ripescata ai Mondiali? "Squallido e ingiusto". Esplode la polemica. Ecco come stanno le cose Affaritaliani
Mondiali 2026, l'ambasciata dell'Iran a Roma si schiera contro la proposta di ripescaggio dell'Italia: "Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici" L'Espresso
Calcio, Buonfiglio: “Italia ai Mondiali col ripescaggio? Mi sentirei offeso. Bisogna meritarselo” OA Sport
Italia ai Mondiali, l'Iran contro Paolo Zampolli inviato di Trump sul ripescaggio: "Bancarotta morale" Virgilio
Mondiali, Italia al posto dell'Iran? La risposta di Teheran: "Parteciperemo con orgoglio" Il Fatto Quotidiano
Ripescateli, per favore: niente può danneggiare il calcio (e l’Italia) più della proposta di Zampolli Domani
TASS (TELEGRAM) * FINANCIAL TIMES - MONDIALI CALCIO «L'INVIATO SPECIALE USA IN ITALIA, ZAMPOLLI, HA PROPOSTO A TRUMP E AD INFANTINO DI SOSTITUIRE L'IRAN CON…
Mondiali, Azzurri ripescati? La BBC: "La Fifa non farà nessuno scambio con l'Iran". L'iniziativa di Zampolli un'altra figuraccia per il calcio italiano Il Fatto Quotidiano
Zampolli "ripesca" l'Italia con Trump. Difficile vedere gli Azzurri ai mondiali San Marino Rtv
Mondiali di calcio: gli spifferi sulla partecipazione di un Italia ripescata, mediazione con Trump rtl.it
FIGC "mai contattata" per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali: perché la FIFA non smentisce le voci Fanpage
'L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran', l'idea dell'inviato di Trump ANSACalcio, Abodi: no al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali. L’Iran conferma la partecipazione Italia OggiItalia ripescata ai Mondiali?…
Ipotesi dell'Italia ai Mondiali, la replica del governo dell'Iran: «Parteciperemo con orgoglio e successo». Buonfiglio: «Bisogna meritarselo, mi sentirei offeso» Corriere della Sera
Ecco perché l'Italia può essere davvero ripescata ai Mondiali 2026 Money.it
L’inviato di Trump ci riprova: “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran” RSI Radiotelevisione svizzera
Mondiali di calcio, l’inviato di Trump alla Fifa: Italia al posto dell’Iran Askanews
Italia ripescata ai Mondiali, quando decide la Fifa e come stanno davvero le cose Corriere dello Sport
Ripescaggio Italia ai Mondiali, trapela la posizione della Fifa Sportmediaset
Mondiali di calcio: Paolo Zampolli rilancia l’idea del ripescaggio dell’Italia al posto dell’Iran Milano Finanza
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