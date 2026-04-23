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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
23 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Il servizio, esterno a questo sito, è offerto gratuitamente online da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Pagani commissariata per mafia a un passo dalle elezioni. Dopo la furibonda lite Cirielli-Martusciello
    di Vincenzo Iurillo
    Quanto ha pesato il furibondo scontro tra il viceministro degli Esteri Fdi Edmondo Cirielli e l’europarlamentare forzista, plenipotenziario in Campania, Fulvio Martusciello sulla candidatura a sindaco del cognato di Cirielli, Nicola Campitiello (“ha cambiato più partiti che mutande”, scrisse l’azzurro sui social), dietro la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di sciogliere il consiglio comunale […] L'articolo Pagani commissariata per mafia a un passo dalle elezioni. Dopo la furibonda lite Cirielli-Martusciello proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Giorgetti sul deficit/pil che resta al 3,1%: “Rigore è quando l’arbitro fischia, sono le regole del gioco”
    di F. Q.
    “Per quanto riguarda il 3,1%” di deficit/pil, “come diceva Boskov ‘rigore è quando l’arbitro fischia’. L’arbitro ha deciso rigore, puoi essere d’accordo o no ma queste sono le regole del gioco”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha esaminato il Documento di […] L'articolo Giorgetti sul deficit/pil che resta al 3,1%: “Rigore è quando l’arbitro fischia, sono le regole del gioco” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lombardia, la rivolta in Regione per il premio “Rosa Camuna” all’interista Bastoni: “Pervenute mail di dissenso”
    di Lorenzo Giarelli
    La candidatura di Alessandro Bastoni al Rosa Camuna, il più importante premio riconosciuto dalla Regione Lombardia, è ancora lì intatta, proposta dal presidente del Consiglio Regionale Federico Romani (FdI) e dal dem Pietro Bussolati. Ma la novità è che l’elenco dei candidati messo a disposizione dal Consiglio regionale agli eletti contiene anche una annotazione accanto […] L'articolo Lombardia, la rivolta in Regione per il premio “Rosa Camuna” all’interista Bastoni: “Pervenute mail di dissenso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Direttore d’orchestra colpisce il violino della solista da un milione di dollari: lo strumento cade a terra tra lo stupore – Video
    di Redazione FqMagazine
    Attimi di panico sul palco di Lahti, in Finlandia. Durante un’esibizione, il maestro inglese, Matthew Halls, ha urtato accidentalmente un violino Guadagnini dal valore stimato di un milioni di dollari. Il direttore stava dirigendo una sinfonia di Max Bruch quando, con la mano, ha colpito il violino della solista Elina Vähälä: lo strumento è caduto […] L'articolo Direttore d’orchestra colpisce il violino della solista da un milione di dollari: lo strumento cade a terra tra lo stupore – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La revoca della scorta al cronista Rubio è inspiegabile
    di Arnaldo Capezzuto
    Non si comprende l’improvvisa revoca della scorta al giornalista Mimmo Rubio, da anni impegnato in prima linea nel documentare le malefatte dei clan ad Arzano, comune a Nord di Napoli, sciolto tre volte per infiltrazioni mafiose. Proprio le coraggiose inchieste giornalistiche di Rubio hanno contribuito nello scoperchiare il pentolone del malaffare e mostrato gli intrecci […] L'articolo La revoca della scorta al cronista Rubio è inspiegabile proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • L’ultima forzatura: in arrivo un decreto che cambia il decreto
    di Michele Gambirasi
    Un decreto modificherà il decreto, così che il secondo cancelli una norma incostituzionale contenuta nel primo. Non sembra complicato e pasticciato: lo è ed è la soluzione definitiva del governo, […] The post L’ultima forzatura: in arrivo un decreto che cambia il decreto first appeared on il manifesto.
  • Coloni senza freni: uccisi due palestinesi ad Al Mughayyir
    di Michele Giorgio
    Aws Al Naasan aveva sette anni quando rimase orfano. Il padre Hamdi, nel 2019, venne ucciso da colpi d’arma da fuoco sparati da soldati. «Come Hamdi, anche Aws ora è […] The post Coloni senza freni: uccisi due palestinesi ad Al Mughayyir first appeared on il manifesto.
  • «Il dl non è un pasticcio». Meloni rivendica e rilancia
    di Jacopo Favi
    Ci vuole coraggio per negare che il dl sicurezza non sia un pasticcio. Giorgia Meloni si è sempre vantata della sua audacia e ne dà prova: «Per me il decreto […] The post «Il dl non è un pasticcio». Meloni rivendica e rilancia first appeared on il manifesto.
  • L’attesa tra tregua e guerra. Il tavolo Iran-Usa è vuoto
    di Jacopo Favi
    «È terribile vivere nell’incertezza. Il costo maggiore lo pagano i bambini», dice Rozaneh, insegnante elementare a Teheran. «Le frequenti chiusure delle scuole dovute all’inquinamento atmosferico e agli squilibri energetici, aggravate […] The post L’attesa tra tregua e guerra. Il tavolo Iran-Usa è vuoto first appeared on il manifesto.
  • Ue-Israele, tutto come prima. Grazie a Italia e Germania
    di Jacopo Favi
    Il Consiglio dell’Unione europea non ha raggiunto nessun risultato in merito al rapporto che lega Ue e Israele. Lo stallo non è nuovo, ma appare sempre più difficile da giustificare, […] The post Ue-Israele, tutto come prima. Grazie a Italia e Germania first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 23 Aprile 2026

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