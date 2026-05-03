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🔴 Inter campione d'Italia: gli highlights della serie A di calcio

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Pubblicato da
REDAZIONE
3 Maggio 2026

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🔴 Inter campione d'Italia: gli highlights della serie A di calcio Tg1 2025 - Il PSG è campione d'Europa, Inter umiliata (5-0) - Video - RaiPlay

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