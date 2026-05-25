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Elezioni comunali 2026: il valore dei sindaci nell’era della sfiducia politica - Cammino Siracusa
Venezia, vince il centrodestra con Venturini al primo turno Sky TG24
Affluenza al 60,1% in calo rispetto alla precedente tornata Sky TG24
Elezioni comunali ad Agrigento, Sodano e Alonge verso il ballottaggio Sky TG24
Comunali, Maggioranza esulta, Opposizioni deluse ma sfida aperta Sky TG24
Elezioni sindaco Macerata 2026, Parcaroli in vantaggio. Lo spoglio in diretta Il Resto del Carlino
Il nuovo sindaco di Fermo è il civico Scarfini: “Premiata la fermanità”. I risultati delle comunali 2026 Il Resto del Carlino
Sindaco di Venezia, vince il centrodestra: i risultati delle elezioni. Meloni telefona a Venturini: “Aspettami, vengo a trovarti” Il Resto del Carlino
Elezioni comunali, Vincenzo De Luca trionfa a Salerno Sky TG24
Politica - Qualità della vita, Errico (FI): “Servono investimenti e servizi per fermare lo spopolamento” Realtà Sannita
Elezioni provinciali, il voto dove (quasi) tutti esultano: i commenti della politica brianzola MBNews
Dopo 26 anni crolla la roccaforte della Lega nel Milanese: Giacomo Sartori vince a Parabiago MilanoToday
Elezioni a Lecco, Boscagli: «La città ha scelto il cambiamento, ora dialogo aperto con tutti» La Provincia Unica Tv
Simone Venturini, 38 anni, il ‘giovane navigato’: chi è il politico post-Dc che ha scatenato lo tsunami di Venezia Il Resto del Carlino
Elezioni a Lecco, Colombo: «Il voto si è trasformato in un referendum su Gattinoni» La Provincia Unica Tv
Elezioni a Lecco, Losi: «Abbiamo portato temi nuovi nel dibattito cittadino» La Provincia Unica Tv
Sindaci eletti nelle Marche alle elezioni comunali 2026: cerca il tuo comune Il Resto del Carlino
Elezioni a Lecco, Fumagalli: «La bassa affluenza è un problema per tutti» La Provincia Unica Tv
Elezioni in Toscana, il centrodestra a testa alta: “Il cappotto del campo largo non c’è stato. Ora al lavoro per i ballottaggi” La Nazione
4 di sera: Il polso della politica italiana Video Mediaset Infinity
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