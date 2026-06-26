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📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi • venerdì 26 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
26 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 26 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 26 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 26 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Per un F-35 servono oltre 400 chili di terre rare”: l’estratto esclusivo dal nuovo libro di Gianluca Schinaia sul potere delle materie prime
    di Redazione FqMagazine
    Gli Stati Uniti progettano e producono i sistemi d’arma più avanzati del pianeta, ma per costruirli e farli funzionare dipendono dalle forniture dei loro principali avversari geopolitici: Pechino e Mosca. È questo il paradosso contemporaneo che sta ridisegnando il concetto stesso di supremazia globale, spostando il baricentro del potere dagli arsenali militari alle miniere e […] L'articolo “Per un F-35 servono oltre 400 chili di terre rare”: l’estratto esclusivo dal nuovo libro di Gianluca Schinaia sul potere delle materie prime proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Doppio dito medio a RaiNews24, il giornalista Alessandro Baracchini sospeso dalla conduzione del Tg
    di Redazione Cronaca
    “Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini“. Si aggiorna così la vicenda del noto giornalista e conduttore di RaiNews24, con il comunicato del direttore della testata, […] L'articolo Doppio dito medio a RaiNews24, il giornalista Alessandro Baracchini sospeso dalla conduzione del Tg proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Wimbledon, Sinner contro tutti: il campione in carica conosce il suo cammino verso il bis | Quando e dove vedere il sorteggio in tv e streaming
    di Domenico Cannizzaro
    Tutti contro Jannik Sinner. Wimbledon riparte dal suo campione in carica, dall’uomo che un anno fa ha scritto la storia diventando il primo italiano a conquistare il titolo sull’erba più prestigiosa del mondo. Questa volta, però, è un torneo diverso: non c’è Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso che lo tiene fermo ai […] L'articolo Wimbledon, Sinner contro tutti: il campione in carica conosce il suo cammino verso il bis | Quando e dove vedere il sorteggio in tv e streaming proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ne parleremo a Chi l’ha visto?”: il clamoroso lapsus di Pino Rinaldi incendia il toto-nomi del dopo Sciarelli
    di Redazione FqMagazine
    Nonostante la concorrenza dei Mondiali e di Temptation Island, Federica Sciarelli saluta il pubblico di Chi l’ha visto? e conferma l’ennesimo successo d’ascolti, in attesa dell’ultima puntata di mercoledì prossimo. Con la nota ufficiale della Rai che sancisce il suo addio dopo ventidue anni, è partito il toto-nomi per la successione in vista della presentazione […] L'articolo “Ne parleremo a Chi l’ha visto?”: il clamoroso lapsus di Pino Rinaldi incendia il toto-nomi del dopo Sciarelli proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Stellantis ferma ancora la fabbrica di Cassino: stop totale fino al 3 luglio
    di Andrea Tundo
    Tutti a casa dal 26 giugno al 3 luglio compreso. Gli operai della fabbrica di Stellantis di Cassino non lavoreranno per un’altra settimana. La direzione aziendale, a causa della mancanza di ordini, ha comunicato la chiusura dei reparti di lastratura, verniciatura e montaggio: in pratica il cuore di uno stabilimento di auto. Il nuovo blocco […] L'articolo Stellantis ferma ancora la fabbrica di Cassino: stop totale fino al 3 luglio proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Anche al Senato il no alla guerra unilaterale di Trump è bipartisan
    di Giulia Filpi
    Dopo la Camera, è il turno del Senato: alla decima introduzione della War Powers Resolution, la misura che simbolicamente impone al presidente Donald Trump di passare dall’approvazione del Congresso prima […] The post Anche al Senato il no alla guerra unilaterale di Trump è bipartisan first appeared on il manifesto.
  • Economia iraniana, la crisi oltre l’accordo
    di Chiara Cruciati
    Oggi milioni di fedeli sciiti commemorano l’Ashura. 1346 anni fa, il martirio di un piccolo gruppo di uomini, donne e bambini guidati da Husayn ibn Ali, nipote del profeta Mohammad, […] The post Economia iraniana, la crisi oltre l’accordo first appeared on il manifesto.
  • Rutte: «In Italia 500 scali verso l’Iran»
    di Michele Gambirasi
    Il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha scatenato una tempesta mediatica dichiarando che «500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione Epic Fury» contro […] The post Rutte: «In Italia 500 scali verso l’Iran» first appeared on il manifesto.
  • Il nuovo «fuoco amico» che imbarazza il governo
    di Giulia Filpi
    Dire furiosi è poco: al ministero della Difesa sono letteralmente imbestialiti. Le parole del segretario generale della Nato Rutte sui 500 voli americani partiti dalle basi italiane rischiano di provocare […] The post Il nuovo «fuoco amico» che imbarazza il governo first appeared on il manifesto.
  • Usa, golpe al rallentatore. Parola d’ordine: Antifa «nemico interno»
    di Giulia Filpi
    Otto manifestanti anti Ice sono stati condannati in Texas a pene da 30 a 100 anni di reclusione per una protesta all’esterno di un centro di detenzione Ice lo scorso […] The post Usa, golpe al rallentatore. Parola d’ordine: Antifa «nemico interno» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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