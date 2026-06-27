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Un violento terremoto colpisce l'Afghanistan orientale, magnitudo di 6.1 Italpress (leggi di più)
Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.1: scosse avvertite anche in Pakistan Terzo Tempo Sport Magazine (leggi di più)
Terremoto di magnitudo 6.1 scuote l’Afghanistan orientale Ticinonline (leggi di più)
Un forte terremoto scuote l'Afghanistan orientale laRegione (leggi di più)
Forte terremoto scuote l'Afghanistan orientale ANSAForte terremoto in Afghanistan, la scossa sentita fino a Islamabad Tgcom24Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.1: scosse avvertite anche in Pakistan AdnkronosTerremoto Afghanistan, scossa di magnitudo 6.1 a Ghurayd Gharamē, tutti i dettagli 3BMeteo (leggi di più)
Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.1: scosse avvertite anche in Pakistan Cremaoggi (leggi di più)
Terremoto 5.1 in Afghanistan, scosse avvertite a Islamabad Sky TG24 (leggi di più)
Afghanistan, sisma di magnitudo 5.8 uccide 9 persone Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Sisma di magnitudo 5.8 tra Afghanistan e Pakistan: almeno otto morti Tgcom24 (leggi di più)
Terremoto di magnitudo 6.3 avvertito in Afghanistan e Pakistan In Terris (leggi di più)
Terremoto tra Afghanistan e Pakistan: almeno 8 morti lapresse.it (leggi di più)
Le bombe sul terremoto: il doppio dramma dell’Afghanistan Agenzia Dire (leggi di più)
L’Afghanistan dopo il terremoto: nel Paese delle porte chiuse La Difesa del Popolo (leggi di più)
Terremoto in Afghanistan, le immagini della storica Moschea Blu danneggiata Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Terremoto in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3 Sky TG24 (leggi di più)
Afghanistan, scossa magnitudo 6.3. Si scava tra le macerie, il bilancio è di almeno 20 vittime RaiNews (leggi di più)
Terremoto in Afghanistan magnitudo 6.3: almeno 20 morti e 320 feriti, devastate le province del nord Ingenio: Informazione Tecnica e Progettuale (leggi di più)
Afghanistan: il secondo forte terremoto in due mesi Save the Children Italia (leggi di più)
Afghanistan, terremoto e morte nel nord del paese Tv2000 (leggi di più)
Terremoto in Afghanistan, bilancio di almeno 20 morti e oltre 300 feriti Il Sole 24 ORE (leggi di più)
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