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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi martedì 15 settembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
15 Settembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 15 settembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Il sistema previdenziale italiano regge, e lo fa grazie ai migranti, non malgrado loro
    di Sostenitore
    di Sebastiano Melita Stimare l’impatto fiscale della migrazione è complesso: uno studio comparativo (Fiorio, Frattini, Riganti, Christl) confronta la posizione fiscale netta di migranti e nativi nei paesi OCSE europei più Australia, Canada e USA (2007-2009) concludendo che l’impatto fiscale della migrazione è molto piccolo in termini di PIL e in media quasi nullo nei […] L'articolo Il sistema previdenziale italiano regge, e lo fa grazie ai migranti, non malgrado loro proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Dalla visione di Carrère alla scuola: non possiamo appaltare all’AI l’intelligenza dei ragazzi
    di Mauro Sandrini
    Uno scrittore da classifica usa ChatGPT. Tanto. È Emmanuel Carrère, il francese de “L’Avversario” e di “Limonov”. Il 10 settembre, alla festa del Fatto con Marco Travaglio e Maddalena Oliva, ha raccontato che lo usa “per un numero incredibile di cose” (video): ricerche, perfino consigli. “Certo mi preoccupa”, ammette, “ma anche mi interessa”. La domanda, […] L'articolo Dalla visione di Carrère alla scuola: non possiamo appaltare all’AI l’intelligenza dei ragazzi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Se non agiamo ora, potremmo presto trovarci di fronte un serio problema”: a Varsavia scendono in piazza i robot per protestare contro l’intelligenza artificiale
    di Redazione FqMagazine
    A scendere in piazza sono robot, non persone. Questo è quello che è successo lunedì 7 settembre a Varsavia, in Polonia, dove la neonata piattaforma “Democratism” ha dato vita a un’iniziativa che sicuramente ha avuto il pregio di riuscire a far parlare di sé. La manifestazione, organizzata tramite trenta umanoidi e robot quadrupedi, è riuscita […] L'articolo “Se non agiamo ora, potremmo presto trovarci di fronte un serio problema”: a Varsavia scendono in piazza i robot per protestare contro l’intelligenza artificiale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Oggi ci si vergogna della tristezza, tranne che nei programmi tv dove viene ostentata. È tutto finto, solo per fare audience. La nostra è tristezza di qualità”: Elio presenta i nuovi concerti
    di Andrea Conti
    “La vera triade della tristezza è quella composta da Luigi Tenco, Fabrizio De André e Charles Aznavour”, questo è il pensiero di Elio che torna sul palco con il suo nuovo spettacolo “La rivalutazione della tristezza”, accompagnato da Alberto Tafuri al pianoforte e alla direzione musicale, Sophia Tomelleri al sax tenore e flauto, Giulio Molteni […] L'articolo “Oggi ci si vergogna della tristezza, tranne che nei programmi tv dove viene ostentata. È tutto finto, solo per fare audience. La nostra è tristezza di qualità”: Elio presenta i nuovi concerti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Europei di volley maschile, l’Italia oggi sfida la Repubblica Ceca: lo scontro decisivo per la vetta del girone | Orario e dove vederla in tv (anche in chiaro)
    di Redazione Sport
    È la sfida decisiva per la vetta del gruppo A degli Europei di volley maschile 2026. Il PalaPanini di Modena torna a colorarsi di azzurri per l’Italia di Fefè De Giorgi, che questa sera sfida la Repubblica Ceca nel quarto match del torneo. La Nazionale ci arriva a punteggio pieno, dopo le tre vittorie contro […] L'articolo Europei di volley maschile, l’Italia oggi sfida la Repubblica Ceca: lo scontro decisivo per la vetta del girone | Orario e dove vederla in tv (anche in chiaro) proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Il regno disunito, indipendentisti uniti contro Westminster
    di Aurora Mocci
    Squarci nella tela del Regno. I leader – tutti e tre nazionalisti, era la prima volta – di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si sono riuniti ieri a Cardiff […] The post Il regno disunito, indipendentisti uniti contro Westminster first appeared on il manifesto.
  • Al Campidoglio il lungo addio a Emma Bonino
    di Eleonora Martini
    L’ultimo saluto ad Emma Bonino, con le esequie di Stato, si terrà oggi alle 12:30 nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, della premier Giorgia […] The post Al Campidoglio il lungo addio a Emma Bonino first appeared on il manifesto.
  • Ecco la «lista Grillo», ma per ora è fantapolitica
    di Giuliano Santoro
    Di sicura c’è la data del rientro di fronte al grande pubblico: il prossimo 21 settembre Beppe Grillo è ospite del podcast di Fedez. Circola una fotografia che lo ritrae […] The post Ecco la «lista Grillo», ma per ora è fantapolitica first appeared on il manifesto.
  • Svezia, il blocco di sinistra a soli tre seggi di vantaggio. L’ultradestra arretra
    di Aurora Mocci
    La Svezia si è svegliata lunedì mattina in una fase di stallo. I primi risultati elettorali, con il 94% dei voti scrutinati, mostrano uno scarto minimo tra i due blocchi. […] The post Svezia, il blocco di sinistra a soli tre seggi di vantaggio. L’ultradestra arretra first appeared on il manifesto.
  • Difesa civile non armata: il disegno di legge c’è
    di Aurora Mocci
    Entra in parlamento dalla porta principale: il disegno di legge sulla difesa civile non armata e nonviolenta ha ampiamente superato il quorum delle 50mila firme, nonostante il silenzio dei grandi […] The post Difesa civile non armata: il disegno di legge c’è first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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