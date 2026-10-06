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Nuove uscite discografiche: tutti gli album e gli EP

Scopri tutte le nuove uscite discografiche: album, EP e altre novità musicali pubblicate o in arrivo. Una panoramica aggiornata delle principali release internazionali, realizzata prendendo a riferimento gli RSS di Metacritic e Discogs per seguire con continuità il calendario delle pubblicazioni musicali.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
6 Ottobre 2026

Nuove uscite discografiche

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Una selezione aggiornata delle nuove uscite discografiche, tra album, EP e altre pubblicazioni, per seguire le principali novità del panorama musicale internazionale. La pagina raccoglie i titoli di recente pubblicazione e quelli in uscita, offrendo un riferimento rapido per scoprire le produzioni più interessanti del momento.

Per compilare e aggiornare l’elenco, utilizziamo gli RSS di Metacritic e Discogs come riferimento, due database internazionali che consentono di monitorare le pubblicazioni e le relative date di uscita. Organizziamo e aggiorniamo le informazioni sulla base dei dati disponibili attraverso queste fonti.

L’obiettivo è offrire una panoramica ampia e costantemente aggiornata delle nuove uscite musicali, utile per orientarsi tra le numerose pubblicazioni che caratterizzano il calendario discografico. (La redazione)

Metacritic

Discogs

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