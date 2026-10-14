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🏟️​👥🎸Concerti oggi e nei prossimi giorni: tutti gli eventi live 📆 mercoledì 14 ottobre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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14 Ottobre 2026

Concerti e Festival

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Concerti e festival in programma

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  • Ott15
    giovedì 15 Ottobre 2026
    KID YUGI - Anche gli Eroi Muoiono Tour - Palasport 2026
    Mandela Forum - Firenze
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  • Ott15
    giovedì 15 Ottobre 2026
    Palestinesi sono i tuoi occhi
    Ridotto del Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Ott15
    giovedì 15 Ottobre 2026
    ARTIE 5IVE - Aspettando Vittoria Tour 2026
    Gran Teatro GEOX - Padova
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  • Ott15
    giovedì 15 Ottobre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    ATP 125 Olbia Challenger - Quarti di Finale singolare e Semifinali doppio (6 incontri)
    Tennis Club Terranova - Olbia
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    Myles Smith
    Fabrique - Milano
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    SAL DA VINCI - TEATRI 2026
    Gran Teatro GEOX - Padova
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    ABBONAMENTO FL 16
    Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 17/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Cimiano Calcio - Giovanili | 17/10/2026
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    CAMPIONATI FIGC - ATTIVITÀ DI BASE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Programma gare sabato 17/10 ore 11:15
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
14
Astro (Chile) at Notorius (14 Oct 26)
Notorius, 10 Via Stradella, 10155, Turin, Italy
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Oct
15
Leo Middea at Monk (15 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
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Oct
15
Emis Killa at Magazzini Generali (15 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Oct
16
Benji & Fede at Teatro dal Verme (16 Oct 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
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Oct
16
Immanuel Casto at Alcatraz Milano (16 Oct 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
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Oct
16
Astro (Chile) at Largo Venue (16 Oct 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Oct
17
Deep Purple at Unipol Forum (17 Oct 26) with JAYLER
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Oct
17
Alex Cameron and Fat White Family at Unipol Arena (17 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Oct
17
JMSN at Monk Club (17 Oct 26)
Monk Club, Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM, Italy, Rome
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Oct
17
Marcin Wasilewski Trio at Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee (1
Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee, Campo San Fantin 1965, 3
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Oct
17
The Asteroid No. 4 and Kodaclips at Arci Bellezza (17 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Oct
17
Massimo Ranieri at Teatro Politeama (17 Oct 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
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Oct
18
Massimo Ranieri at Teatro Cilea (18 Oct 26)
Teatro Cilea, Corso Garibaldi, 89125, Reggio Calabria, Italy
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Oct
19
Mr.Rain at Teatro Colosseo (19 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Oct
19
Leo Middea at Sale Apollinee Del Teatro La Fenice (19 Oct 26)
Sale Apollinee Del Teatro La Fenice, 30124, Venice, Italy
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Oct
19
Astro (Chile) at Duel Club (19 Oct 26)
Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy
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Oct
19
Erykah Badu IMEHO - An Intimate Experience with Erykah Badu 2026
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
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Oct
20
Erykah Badu at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (20 Oct 26)
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
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Oct
20
Willie Peyote at Fabrique (20 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
21
Temples at Magnolia (21 Oct 26)
Magnolia, Milan, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

mercoledì, 14 ottobre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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