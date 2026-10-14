mercoledì 14 ottobre 2026
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Concerti e festival in programma
Ott15
giovedì 15 Ottobre 2026
KID YUGI - Anche gli Eroi Muoiono Tour - Palasport 2026
Mandela Forum - Firenze
Ott15
giovedì 15 Ottobre 2026
Palestinesi sono i tuoi occhi
Ridotto del Teatro degli Impavidi - Sarzana
Ott15
giovedì 15 Ottobre 2026
ARTIE 5IVE - Aspettando Vittoria Tour 2026
Gran Teatro GEOX - Padova
Ott15
giovedì 15 Ottobre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano
Ott16
venerdì 16 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott16
venerdì 16 Ottobre 2026
ATP 125 Olbia Challenger - Quarti di Finale singolare e Semifinali doppio (6 incontri)
Tennis Club Terranova - Olbia
Ott16
venerdì 16 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott16
venerdì 16 Ottobre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott16
venerdì 16 Ottobre 2026
Myles Smith
Fabrique - Milano
Ott16
venerdì 16 Ottobre 2026
SAL DA VINCI - TEATRI 2026
Gran Teatro GEOX - Padova
Ott16
venerdì 16 Ottobre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
ABBONAMENTO FL 16
Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
Pro Sesto Giovanili - 17/10/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
Castello Volante - Sabato
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
Cimiano Calcio - Giovanili | 17/10/2026
Centro Sportivo M. Casadei - Milano
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
CAMPIONATI FIGC - ATTIVITÀ DI BASE
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
Visita della Poesia
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott17
sabato 17 Ottobre 2026
Programma gare sabato 17/10 ore 11:15
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Astro (Chile) at Notorius (14 Oct 26)
Notorius, 10 Via Stradella, 10155, Turin, Italy
Leo Middea at Monk (15 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
Emis Killa at Magazzini Generali (15 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Benji & Fede at Teatro dal Verme (16 Oct 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
Immanuel Casto at Alcatraz Milano (16 Oct 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Astro (Chile) at Largo Venue (16 Oct 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Deep Purple at Unipol Forum (17 Oct 26) with JAYLER
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Alex Cameron and Fat White Family at Unipol Arena (17 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
JMSN at Monk Club (17 Oct 26)
Monk Club, Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM, Italy, Rome
Marcin Wasilewski Trio at Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee (1
Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee, Campo San Fantin 1965, 3
The Asteroid No. 4 and Kodaclips at Arci Bellezza (17 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
Massimo Ranieri at Teatro Politeama (17 Oct 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
Massimo Ranieri at Teatro Cilea (18 Oct 26)
Teatro Cilea, Corso Garibaldi, 89125, Reggio Calabria, Italy
Mr.Rain at Teatro Colosseo (19 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
Leo Middea at Sale Apollinee Del Teatro La Fenice (19 Oct 26)
Sale Apollinee Del Teatro La Fenice, 30124, Venice, Italy
Astro (Chile) at Duel Club (19 Oct 26)
Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy
Erykah Badu IMEHO - An Intimate Experience with Erykah Badu 2026
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
Erykah Badu at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (20 Oct 26)
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
Willie Peyote at Fabrique (20 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Temples at Magnolia (21 Oct 26)
Magnolia, Milan, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
mercoledì, 14 ottobre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 14 Ottobre 2026
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