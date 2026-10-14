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🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto

Le previsioni meteo sono essenziali per i concerti all’aperto: permettono agli organizzatori di gestire sicurezza e logistica, mentre gli spettatori possono pianificare abbigliamento e spostamenti. Un’informazione semplice che migliora la sicurezza e l’esperienza di tutti.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
14 Ottobre 2026

Meteo concerti

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Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.

giovedì, 15 ottobre 2026

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giovedì 15 Ottobre 2026 - 03:07
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Concerti e festival in programma

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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    ATP 125 Olbia Challenger - Quarti di Finale singolare e Semifinali doppio (6 incontri)
    Tennis Club Terranova - Olbia
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    Myles Smith
    Fabrique - Milano
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    SAL DA VINCI - TEATRI 2026
    Gran Teatro GEOX - Padova
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  • Ott16
    venerdì 16 Ottobre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    ABBONAMENTO FL 16
    Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 17/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Cimiano Calcio - Giovanili | 17/10/2026
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    CAMPIONATI FIGC - ATTIVITÀ DI BASE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Programma gare sabato 17/10 ore 11:15
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    ATP 125 Olbia Challenger - Semifinali singolare e Finale doppio (3 incontri)
    Tennis Club Terranova - Olbia
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Programma gare ore 14:00
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    CLUB MILANO SSD - NOVARA | JUNIORES NAZIONALE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Ott17
    sabato 17 Ottobre 2026
    Programma gare ore 15:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
15
Leo Middea at Monk (15 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
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Oct
15
Emis Killa at Magazzini Generali (15 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Oct
16
Benji & Fede at Teatro dal Verme (16 Oct 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
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Oct
16
Immanuel Casto at Alcatraz Milano (16 Oct 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
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Oct
16
Astro (Chile) at Largo Venue (16 Oct 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Oct
17
Deep Purple at Unipol Forum (17 Oct 26) with JAYLER
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Oct
17
Alex Cameron and Fat White Family at Unipol Arena (17 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Oct
17
JMSN at Monk Club (17 Oct 26)
Monk Club, Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM, Italy, Rome
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Oct
17
Marcin Wasilewski Trio at Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee (1
Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee, Campo San Fantin 1965, 3
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Oct
17
The Asteroid No. 4 and Kodaclips at Arci Bellezza (17 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Oct
17
Massimo Ranieri at Teatro Politeama (17 Oct 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
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Oct
18
Massimo Ranieri at Teatro Cilea (18 Oct 26)
Teatro Cilea, Corso Garibaldi, 89125, Reggio Calabria, Italy
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Oct
19
Mr.Rain at Teatro Colosseo (19 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Oct
19
Leo Middea at Sale Apollinee Del Teatro La Fenice (19 Oct 26)
Sale Apollinee Del Teatro La Fenice, 30124, Venice, Italy
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Oct
19
Astro (Chile) at Duel Club (19 Oct 26)
Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy
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Oct
19
Erykah Badu IMEHO - An Intimate Experience with Erykah Badu 2026
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
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Oct
20
Erykah Badu at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (20 Oct 26)
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
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Oct
20
Willie Peyote at Fabrique (20 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
21
Temples at Magnolia (21 Oct 26)
Magnolia, Milan, Italy
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Oct
21
Elio e le Storie Tese and Elio at Teatro Alessandrino (21 Oct 26)
Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria\
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Il meteo di una città

Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.

Pianificazione e sicurezza

Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.

L’utilità delle previsioni meteo

Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)

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