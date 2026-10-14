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Risultati e news della UEFA Champions League • giovedì 15 ottobre 2026

Tutti i risultati e le news della UEFA Champions League, la competizione calcistica per club più prestigiosa d’Europa.

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14 Ottobre 2026

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La UEFA Champions League è la competizione calcistica per club più prestigiosa d’Europa, organizzata annualmente dalla UEFA. Riunisce le migliori squadre dei campionati nazionali europei, offrendo sfide ad alto livello e momenti iconici che spesso segnano la storia del calcio.

Ogni stagione prevede diverse fasi: preliminari, fase a gironi e fasi a eliminazione diretta, fino alla finale che determina il campione europeo. I risultati della competizione variano di anno in anno, ma alcuni club come Real Madrid, Milan, Liverpool e Bayern Monaco hanno lasciato un’impronta indelebile grazie a vittorie storiche e prestazioni memorabili.

Oltre al prestigio sportivo, la Champions League è nota per le sue statistiche impressionanti: gol spettacolari, rigori decisivi e ribaltamenti di risultato che rendono ogni partita imprevedibile. La competizione non premia solo la forza tecnica, ma anche la strategia, la resistenza mentale e la capacità di gestire la pressione nelle fasi cruciali.

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