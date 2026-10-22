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📊 💿 Quale decennio della storia della popular music ti ha segnato di più? (Sondaggio)

Quale decennio della storia della popular music ti ha segnato di più? Dagli anni ’50 del rock’n’roll agli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, fino agli anni 2000, 2010 e oltre, scegli il periodo che ha accompagnato la tua vita, i tuoi ricordi e i tuoi ascolti. Partecipa al nostro sondaggio e vota il decennio che senti più tuo, oppure scegli che la musica bella non ha epoca.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
22 Ottobre 2026

Sondaggio musica

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Ci sono canzoni, artisti e album che accompagnano momenti della nostra vita e restano legati a ricordi ed emozioni. Ogni generazione ha vissuto la propria stagione musicale, dagli anni ’50 del rock’n’roll fino alle sonorità contemporanee. Ma al di là delle epoche e delle mode, qual è il decennio della storia della popular music che ti ha lasciato il segno più profondo?

Dagli anni ’50 a oggi: generazioni e sonorità a confronto

Dal rock’n’roll degli anni ’50 alla rivoluzione musicale degli anni ’60, passando per il rock, il cantautorato e i grandi album degli anni ’70, ogni decennio offre un patrimonio di canzoni e artisti in cui riconoscersi. Gli anni ’80 e ’90 hanno portato altre sonorità e successi, mentre gli anni 2000, i 2010 e quelli successivi hanno ampliato ulteriormente il panorama musicale.

Partecipa al sondaggio: quale decennio ti rappresenta?

Non si tratta di stabilire quale sia stato il decennio migliore, ma di capire quale periodo della musica popolare abbia avuto più importanza nella tua vita. Quello della tua giovinezza, quello che hai scoperto in seguito o quello che ancora oggi accompagna le tue giornate?

Scegli la tua risposta e partecipa al sondaggio. E se pensi che le canzoni più belle non appartengano a un’epoca precisa, puoi esprimere anche questa preferenza. (La redazione)

*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto.

Quale decennio della storia della popular music ti ha segnato di più?

Anni ’50: le origini del rock’n’roll e la nascita di nuovi miti musicali VOTA
Anni ’60: la rivoluzione della musica VOTA
Anni ’70: rock e cantautorato VOTA
Anni ’80: pop, rock e hit intramontabili VOTA
Anni ’90: grunge, britpop e nuove sonorità VOTA
Anni 2000: nuove scene e successi globali VOTA
Anni 2010 e oltre: streaming e nuove tendenze VOTA
Nessun decennio: la musica bella non ha epoca VOTA
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