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💿 Ultime uscite discografiche: i dischi più recenti aggiornati a oggi 📅 venerdì 23 ottobre 2026

Scopri le ultime uscite discografiche su Musicletter.it. Consulta la tabella aggiornata con i dischi di recente pubblicazione, ordinati cronologicamente grazie alle informazioni rese disponibili da Metacritic. Trova anno di pubblicazione, artista e titolo del disco, con collegamenti ad Amazon per consultare le opzioni di acquisto di CD e vinili, comprese le ristampe.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
23 Ottobre 2026

Ultime uscite discografiche

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Vuoi scoprire le ultime uscite discografiche, tra nuovi album, CD e vinili? Su Musicletter.it trovi una tabella aggiornata con le pubblicazioni più recenti dell’anno. Lo strumento ti permette di seguire le novità del mercato musicale e conoscere i dischi appena usciti, grazie alle informazioni rese disponibili da Metacritic.

Le ultime uscite discografiche aggiornate con Metacritic

Per offrire una panoramica delle novità, Musicletter.it utilizza le informazioni rese disponibile da Metacritic, i siti dedicati alla musica e alle pubblicazioni discografiche. La tabella organizza le informazioni in ordine cronologico, mettendo in evidenza le uscite più recenti.

In questo modo, puoi consultare un elenco aggiornato delle pubblicazioni e orientarti tra le novità discografiche internazionali. L’aggiornamento dei dati consente di seguire l’evoluzione del catalogo e di individuare i titoli aggiunti più di recente.

Come consultare la tabella delle novità musicali

La tabella interattiva raccoglie le informazioni essenziali per identificare ogni pubblicazione. In particolare, puoi trovare:

  • Anno di pubblicazione, per individuare il periodo di riferimento.
  • Nome dell’artista o della band, per riconoscere chi ha pubblicato il disco.
  • Titolo dell’album o della pubblicazione, con un collegamento diretto ad Amazon nella categoria dedicata a CD e vinili, per consultare le opzioni disponibili per l’acquisto.

L’elenco parte dalle pubblicazioni più recenti e prosegue in ordine cronologico. Puoi quindi esplorare le novità senza dover consultare manualmente più fonti.

Scopri i nuovi album, CD e vinili

Se cerchi un modo semplice per seguire le novità discografiche, questa risorsa ti offre un punto di partenza pratico. La tabella delle ultime uscite discografiche (comprese le ristampe) riunisce le informazioni principali in un unico spazio, facilitando la ricerca di artisti, album e nuove pubblicazioni.

Consulta l’elenco qui sotto per scoprire i dischi più recenti presenti nel database e accedere ai relativi collegamenti per l’acquisto. (La redazione)

venerdì 23 ottobre 2026

Ultime uscite discografiche (Metacritic)

Anno
Artista
Titolo disco
2023
An
21. Baldur's Gate 3 Disponibile anche su Amazon
2018
Developed
10. Red Dead Redemption 2 Disponibile anche su Amazon
2017
New
13. Super Mario Odyssey Disponibile anche su Amazon
2017
Ignore
7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild Disponibile anche su Amazon
2013
Los
6. Grand Theft Auto V Disponibile anche su Amazon
2010
Super
3. Super Mario Galaxy 2 Disponibile anche su Amazon
2010
The
24. Mass Effect 2 Disponibile anche su Amazon
2009
Fortune
19. Uncharted 2: Among Thieves Disponibile anche su Amazon
2008
[Metacritic's
4. Grand Theft Auto IV Disponibile anche su Amazon
2007
[Metacritic's
5. Super Mario Galaxy Disponibile anche su Amazon
2007
Games
22. The Orange Box Disponibile anche su Amazon
2007
[Metacritic's
17. BioShock Disponibile anche su Amazon
2005
Resident
20. Resident Evil 4 (2005) Disponibile anche su Amazon
2004
[Metacritic's
16. Half-Life 2 Disponibile anche su Amazon
2002
Samus
11. Metroid Prime Disponibile anche su Amazon
2001
In
14. Halo: Combat Evolved Disponibile anche su Amazon
2001
Challenge
8. Tony Hawk's Pro Skater 3 Disponibile anche su Amazon
2001
Players
12. Grand Theft Auto III Disponibile anche su Amazon
2000
In
15. NFL 2K1 Disponibile anche su Amazon
2000
Step
8. Perfect Dark (2000) Disponibile anche su Amazon
1999
This
2. SoulCalibur Disponibile anche su Amazon
1998
As
1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) Disponibile anche su Amazon
1998
An
23. Tekken 3 Disponibile anche su Amazon
1997
You
18. GoldenEye 007 Disponibile anche su Amazon
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CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
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