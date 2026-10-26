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🏟️​👥🎸Concerti e festival in programma oggi 📆 lunedì 26 ottobre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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26 Ottobre 2026

Concerti e Festival

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lunedì 26 ottobre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    Castello Volante - Mercoledì
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
    MapVerifica evento
  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    Rokia Traoré / Alessia Tondo
    Teatro Apollo - Lecce
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  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    Niall Horan: Dinner Party Live On Tour
    Unipol Forum - Assago
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  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    ChorusLife Arena - Bergamo
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  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    Willie Peyote - Club Tour 2026
    Estragon - Bologna
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  • Ott28
    mercoledì 28 Ottobre 2026
    Kjartan Sveinsson, Gyda Valtýsdóttir, Bert Cools and Indrė Jurgelevičiūtė | JAZZMI 2026
    Auditorium San Fedele - Milano
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
    MapVerifica evento
  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    Castello Volante - Giovedi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    BLY
    Ridotto del Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    Niall Horan: Dinner Party Live On Tour
    Unipol Arena - Casalecchio di Reno (Bologna)
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    Abbonamento per 5 spettacoli - Stagione Serale | Stagione Teatrale LaBolla 2026/2027
    LaBolla Teatro - Bollate
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    Abbonamento Stagione Serale | Stagione Teatrale LaBolla 2026/2027
    LaBolla Teatro - Bollate
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W
    LaBolla Teatro - Bollate
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    ARTIE 5IVE - Aspettando Vittoria Tour 2026
    Atlantico - Roma
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
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Hans Zimmer at Teatro Duse Bologna (26 Oct 26)
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
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Oct
26
Fontaines D.C. and Chalk at Unipol Arena (26 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Oct
26
FKJ at Fabrique (26 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
26
The Lemonheads at Arci Bellezza (26 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Oct
26
Mr.Rain at Teatro Verdi (26 Oct 26)
Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy
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Oct
26
Azymuth at Monk (26 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
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Oct
26
The Fleshtones at Colorificio Kroen (26 Oct 26)
Colorificio Kroen, Via Antonio Pacinotti 19, 37135, Verona, It
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Oct
27
Don Toliver at Unipol Forum (27 Oct 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Oct
27
Fink at Magazzini Generali (27 Oct 26) with Angela Autumn
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Oct
27
Azymuth at Arci Bellezza (27 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Oct
27
Willie Peyote at Estragon (27 Oct 26)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Ita
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Oct
27
Dirty Three at Amp Festival @ Teatro Comunale Di Vicenza (27 Oct 26
Amp Festival @ Teatro Comunale Di Vicenza, Vicenza, Italy
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Oct
27
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (27 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Oct
27
The Fleshtones at Raindogs House (27 Oct 26)
Raindogs House, Piazza Pippo Rebagliati, 1, 17100, Savona, It
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Oct
27
JazzMi Milano 2026
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
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Oct
28
Niall Horan at Unipol Forum (28 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Oct
28
Emis Killa at Magazzini Generali (28 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Oct
28
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (28 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Oct
28
The Fleshtones at Caracol (28 Oct 26)
Caracol, Via Cattaneo 64, 56125, Pisa, Italy
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Oct
29
Niall Horan at Unipol Arena (29 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

lunedì, 26 ottobre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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