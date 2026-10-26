lunedì 26 ottobre 2026
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Concerti e festival in programma
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
Castello Volante - Mercoledì
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
Rokia Traoré / Alessia Tondo
Teatro Apollo - Lecce
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
Niall Horan: Dinner Party Live On Tour
Unipol Forum - Assago
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
ChorusLife Arena - Bergamo
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
Willie Peyote - Club Tour 2026
Estragon - Bologna
Ott28
mercoledì 28 Ottobre 2026
Kjartan Sveinsson, Gyda Valtýsdóttir, Bert Cools and Indrė Jurgelevičiūtė | JAZZMI 2026
Auditorium San Fedele - Milano
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
Castello Volante - Giovedi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
BLY
Ridotto del Teatro degli Impavidi - Sarzana
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
Niall Horan: Dinner Party Live On Tour
Unipol Arena - Casalecchio di Reno (Bologna)
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
Abbonamento per 5 spettacoli - Stagione Serale | Stagione Teatrale LaBolla 2026/2027
LaBolla Teatro - Bollate
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
Abbonamento Stagione Serale | Stagione Teatrale LaBolla 2026/2027
LaBolla Teatro - Bollate
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W
LaBolla Teatro - Bollate
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
ARTIE 5IVE - Aspettando Vittoria Tour 2026
Atlantico - Roma
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Hans Zimmer at Teatro Duse Bologna (26 Oct 26)
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
Fontaines D.C. and Chalk at Unipol Arena (26 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
FKJ at Fabrique (26 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
The Lemonheads at Arci Bellezza (26 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
Mr.Rain at Teatro Verdi (26 Oct 26)
Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy
Azymuth at Monk (26 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
The Fleshtones at Colorificio Kroen (26 Oct 26)
Colorificio Kroen, Via Antonio Pacinotti 19, 37135, Verona, It
Don Toliver at Unipol Forum (27 Oct 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Fink at Magazzini Generali (27 Oct 26) with Angela Autumn
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Azymuth at Arci Bellezza (27 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
Willie Peyote at Estragon (27 Oct 26)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Ita
Dirty Three at Amp Festival @ Teatro Comunale Di Vicenza (27 Oct 26
Amp Festival @ Teatro Comunale Di Vicenza, Vicenza, Italy
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (27 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
The Fleshtones at Raindogs House (27 Oct 26)
Raindogs House, Piazza Pippo Rebagliati, 1, 17100, Savona, It
JazzMi Milano 2026
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Niall Horan at Unipol Forum (28 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Emis Killa at Magazzini Generali (28 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (28 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
The Fleshtones at Caracol (28 Oct 26)
Caracol, Via Cattaneo 64, 56125, Pisa, Italy
Niall Horan at Unipol Arena (29 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
lunedì, 26 ottobre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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