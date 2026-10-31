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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi sabato 31 ottobre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
31 Ottobre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 31 ottobre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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sabato, 31 ottobre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Car of The Year, i numeri delle 7 finaliste per l’auto dell’anno: caratteristiche e prezzi
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/corrado-canali.html">Corrado Canali</a>
    La giuria del prestigioso premio composta da 64 giornalisti specializzati provenienti da 25 paesi europei ha scelto le vetture finaliste che si contenderanno l’8 gennaio al Salone di Bruxelles il…
  • Le Graal (Maire) cresce e compra Torre Coccaro
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/paola-dezza.html">Paola Dezza</a>
    Dopo Roma, Cortina d’Ampezzo e Desenzano, il prossimo approdo sarà la Puglia. È questa la destinazione dell’ultima operazione definita da Le Graal, il nuovo brand di ospitalità di lusso fondato…
  • Meta deve rimuovere e filtrare deep fake truffaldini su Facebook e WhatsApp
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/mauro-meazza.html">Mauro Meazza</a> e <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/debora-rosciani.html">Debora Rosciani</a>
    Un punto a favore delle vittime di deep fake e degli utenti della rete che rischiano di cadere in queste truffe orchestrate producendo falsi video di personaggi noti: lo ha…
  • C2C Festival, a Torino 25 anni di elettronica e pop d’avanguardia
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/cristiana-gattoni.html">Cristiana Gattoni</a>
    A Torino il C2C Festival compie 25 anni: li festeggia, dal 29 ottobre al 1° novembre, con un’edizione che coinvolge vari luoghi della città, confermando il suo dna di evento…
  • In India rapiti dalla magia contagiosa del Sud Hyderabad
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/luca-bergamin.html">Luca Bergamin</a>
    Templi scolpiti come se la pietra fosse legno o metallo. Foreste e giardini lussureggianti popolati da centinaia di specie ornitologiche, spiagge infinite bagnate dolcemente dall’Oceano Indiano. Feste e riti vivacizzati…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Manovra, la bozza in 157 articoli: taglio dell’Irpef solo per un anno, stretta sulle pensioni. E spunta la “exit tax” per i ricchi che spostano la residenza all’estero
    di Redazione Economia
    Il testo della legge di Bilancio per il 2027 ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato, è stato trasmesso a Palazzo Chigi e poi al Colle. A stretto giro, l’autorizzazione del Capo dello Stato: la prossima settimana, alle Camere, si apriranno ufficialmente i lavori. La bozza prevede 157 articoli, che dettagliano le misure illustrate […] L'articolo Manovra, la bozza in 157 articoli: taglio dell’Irpef solo per un anno, stretta sulle pensioni. E spunta la “exit tax” per i ricchi che spostano la residenza all’estero proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Un rapper canta e registra un videoclip durante la manifestazione di Milano
    di Davide Milosa
    Durante il corteo per lo sciopero generale che ha sfilato questa mattina per le strade di Milano, il trapper Andrea Marrone – in arte BighiBrown – ha approfittato dell’occupazione della Tangenziale Est, bloccata per ore dai manifestanti, per girare un videoclip, cantando in playback alcune strofe di una sua canzone in mezzo a fumogeni con […] L'articolo Un rapper canta e registra un videoclip durante la manifestazione di Milano proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “In piazza contro il governo Meloni e il riarmo”, il vox tra i manifestanti al corteo di Roma: “Il centrosinistra? Non ci rappresenta”
    di Alberto Sofia
    In piazza contro il governo Meloni, reclamando salari e pensioni più alte e misure concrete contro il carovita. In corteo per le strade di Roma per protestare contro la manovra e contro le politiche di riarmo portate avanti dall’esecutivo. Circa 100mila persone secondo gli organizzatori hanno sfilato per la Capitale. Un corteo tra la stazione […] L'articolo “In piazza contro il governo Meloni e il riarmo”, il vox tra i manifestanti al corteo di Roma: “Il centrosinistra? Non ci rappresenta” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Lavoriamo per 700 euro al mese ma il governo si indigna solo per qualche vetrina rotta”: le voci della piazza di Napoli
    di Fabio Capasso
    A Napoli più di 20mila persone tra studenti e lavoratori hanno partecipato allo sciopero generale indetto dal sindacato Usb contro carovita e spese militari. “In questo momento in tutta Europa – ci dice uno dei manifestanti – c’è una ripresa delle manifestazioni giovanili dappertutto in Francia, in Spagna e in Albania e pensiamo ci sia […] L'articolo “Lavoriamo per 700 euro al mese ma il governo si indigna solo per qualche vetrina rotta”: le voci della piazza di Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lo sciopero centra l’obiettivo: “Più di un milione” di lavoratori e studenti in piazza contro carovita e armi. Senza incidenti nei cortei Usb
    di Andrea Tundo
    Cinquantamila a Milano, Roma e Bologna. Oltre ventimila a Napoli. A Livorno, con 15mila persone, anche la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi Francesca Albanese. Almeno diecimila a Firenze, Genova e Padova. Altre migliaia e migliaia nelle restanti 56 piazze organizzate dall’Unione sindacale di base da nord a sud. “È una stima difficile, […] L'articolo Lo sciopero centra l’obiettivo: “Più di un milione” di lavoratori e studenti in piazza contro carovita e armi. Senza incidenti nei cortei Usb proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Il V4 di fronte alla diversificazione energetica
    di Daniele Nalbone
    Di recente le autorità slovacche e ungheresi hanno chiesto a Bruxelles di poter beneficiare di modalità maggiormente flessibili nel percorso di abbandono del gas russo. Il loro problema è che […] The post Il V4 di fronte alla diversificazione energetica first appeared on il manifesto.
  • Social vietati ai ragazzini, Bruxelles frena gli stati
    di Silvia Scipioni
    La Commissione Ue vuole congelare per dodici mesi le iniziative nazionali che anticipano le future regole comuni sui social per i minori. La giustificazione è evitare che ogni paese proceda […] The post Social vietati ai ragazzini, Bruxelles frena gli stati first appeared on il manifesto.
  • Sciopero generale, anche gli studenti si uniscono ai cortei
    di Silvia Scipioni
    È il giorno dello sciopero generale proclamato dall’Usb e dagli altri sindacati di base contro l’economia di guerra e il carovita. E con il passare dei giorni, e le piazze […] The post Sciopero generale, anche gli studenti si uniscono ai cortei first appeared on il manifesto.
  • «Ingerenze straniere»: Bibi fa indagare le schede arabe
    di Aurora Mocci
    In 1949, I primi israeliani, lo storico e giornalista israeliano Tom Segev racconta la seduta della prima Knesset. Tre dei 120 deputati erano «arabi», ossia palestinesi risparmiati dalla Nakba. Li […] The post «Ingerenze straniere»: Bibi fa indagare le schede arabe first appeared on il manifesto.
  • Lagarde lascia la Bce, prima dell’orda dell’estrema destra
    di Aurora Mocci
    Christine Lagarde, 70 anni, nata a Parigi, lascia la Bce il 7 febbraio prossimo, con nove mesi di anticipo sulla scadenza del mandato, a ottobre 2027. «Lascio l’istituzione con la […] The post Lagarde lascia la Bce, prima dell’orda dell’estrema destra first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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