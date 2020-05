Dopo i primi due EP Drum & Knobs (2016) e Boa Statenti del 2017 per l’etichetta statunitense Boom One Records (USA), Natura è il nuovo album del duo bresciano Foreign Dubbers: undici brani che spaziano dall’electrodub più cupo al reggae più allegro, passando per il rock, la drum and bass e ritmi tribali.

Pubblicato da Salento Sound System il 30 aprile scorso, Natura dei Foreign Dubbers è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)