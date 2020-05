Oggi 6 maggio, all’età di 73 anni, ci lascia per un male incurabile Florian Schneider dei Kraftwerk, storica formazione krautrock che aveva fondato nel 1970 con Ralf Hütter e con la quale ha caratterizzato la scena musicale mondiale.

Florian Schneider è stato un punto di riferimento per la musica elettronica e sperimentale, ma più in generale per il futuro della popular music. (La redazione)