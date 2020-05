I paesaggi sonori di Markus Floats. Ascolta in streaming “Third Album”

Markus Lake è una figura decisamente eclettica e poliedrica. Un artista di stanza a Montreal che da diversi anni si muove in ambito musicale con produzioni che firma come Markus Floats.

Third Album è la sua nuova fatica discografica che si muove tra sperimentazione, ambient, passaggi elettroacustici e minimalismo elettronico.

Pubblicato il primo maggio scorso da Constellation Records, Third Album di Markus Floats è in streaming integrale sul nostro blog via Spotify e via Bandcamp. (La redazione)