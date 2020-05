Nuovo album per l’istrionico musicista e perfomer statunitense Perfume Genius

Dopo No Shape del 2017, torna l’art pop dell’istrionico musicista e perfomer statunitense Perfume Genius.

Il nuovo album di Mike Hadreas (così all’anagrafe di Seattle) si intitola Set My Heart On Fire Immediately e anche questa volta vede in cabina di regia il producer californiano Blake Mills.

Pubblicato il 15 maggio 2020 da Matador Records e immediatamente acclamato dalla critica americana, Set My Heart On Fire Immediately si compone di 13 tracce che a partire da oggi si possono ascoltare in streaming via Spotify sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)