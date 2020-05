La new age di Kaitlyn Aurelia Smith. Ascolta “The Mosaic of Transformation”, un album adatto alla meditazione e allo yoga.

Dopo The Kid del 2017, la compositrice statunitense Kaitlyn Aurelia Smith ha esplorato sonorità diverse, sia digitali che analogiche, fondando perfino una label multidisciplinare Touchtheplants con la quale ha pubblicato un disco dedicato alla meditazione e allo yoga.

Ora è la volta di The Mosaic of Transformation, un nuovo lavoro che si muove tra elettronica e sperimentazione ambient.

Uscito il 15 maggio scorso per Ghostly, The Mosaic of Transformation è un album new age che a partire da oggi è in streaming via Bandcamp sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)