Sui social la notizia rimbalzava già da mesi, ma solo ora i Bright Eyes e la la loro nuova label, la Dead Oceans, confermano la notizia di un nuovo album. Dopo il primo singolo uscito a gennaio e altri due arrivati a marzo e maggio finalmente la band di Conor Oberst conferma l’uscita di Down in the Weeds, Where the World Once Was per il 21 agosto 2020.

Il nuovo singolo Mariana Trench è accompagnato da un video animato realizzato da collettivo Art Camp. Art Camp racconta: “La produzione del video è iniziata duranta la quarantena e finita con l’inizio della fase 2. L’animazione del video è composta da 2.200 illustrazioni realizzate a mano e animazione 3D”.

Il nuovo album dei Bright Eyes arriva a quasi 10 anni di distanza da The People’s Key del 2011, nono album della band composta da Conor Oberst, Mike Mogis e Nathaniel Walcott.

Alla registrazione delle 14 tracce del nuovo album oltre ai tre fondamentali musicisti dei Bright Eyes ha preso parte anche una nutrita schiera di guesta star e amici, tra cui Flea dei Red Hot Chili Peppers e Jon Theodore (The Mars Volta, Queens of the Stone Age).

Ascolta il nuovo, quarto singolo dal titolo Mariana Trench estratto da Down in the Weeds, Where the World Once Was dei Bright Eyes. (La redazione)