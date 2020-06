Satellites and me è l’ultima uscita home edition dei Mardi Gras ed è una nuova versione del brano già incluso nell’album Among the Streams uscito per l’etichetta Route61 Music nel 2011.

Come special guest la band ritrova Claudio Desideri, cantante romano residente in Inghilterra, che già aveva fatto da ospite sul singolo Tried.

Il video è un percorso emozionante degli ultimi anni dei Mardi Gras e durante l’esecuzione del brano scorrono le immagini dei loro live show per sentire meno la mancanza dei palchi veri. (La redazione)