Violé Blanc è un duo elettro-acustico composto da Elisa Dal Bianco e Viola Salvato. Amiche da diversi anni ed entrambe violiniste, iniziano a suonare per diletto, partendo da semplici loop di violino creati da Elisa e accompagnati dalla voce di Viola.

L’idea di creare qualcosa di più strutturato nasce dalla sintonia scoperta in tali occasioni. L’indole sperimentale e l’attitudine pop si sposano perfettamente nella loro musica, così come sono le loro differenti personalità: da un lato la voce conturbante di Viola, che spinge l’elettronica verso sonorità cupe, a tratti tribali; dall’altro le atmosfere raffinatissime e più eteree di Elisa, che si occupa della programmazione e suona innumerevoli strumenti, compresa una sega, ed è autrice di tutti i testi.

Erotic Ritual, il loro singolo d’esordio in uscita il 26 giugno Beautiful Losers e in anteprima oggi sul nostro blog, si può descrivere come un mix tra l’elettronica oscura e tribale di Fever Ray, le fascinazioni oniriche dei Dead Can Dance e la forza comunicativa pop della giovane Lorde.

Il brano nasce dalle dinamiche di un rapporto d’amore, tra pensieri socialmente accettabili e desideri inconfessabili.

Nelle strofe il protagonista supplica di ricevere violenza, in un gioco perverso che mescola istinti umani e animaleschi. Nel ritornello la ragazza vive il suo rituale di liberazione, danzando da sola in un bosco con le ombre e la luna: un tentativo di trascendere i giochi di potere che sono all’agguato in ogni rapporto, non solo quelli d’amore.

Erotic Ritual è solo il primo assaggio del duo elettronico vicentino, perché dopo l’estate le Violé Blanc torneranno con un nuovo singolo e un EP.

Nel frattempo ascoltate questa prima, pregevole traccia che esplora il lato oscuro dei rapporti umani, in una sorta di danza che mescola pulsazioni tribali e glitch. (La redazione)