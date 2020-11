Anche per questo weekend abbiamo scelto per voi dieci dischi del 2020 da ascoltare in streaming via Bandcamp.

Per ascoltarli basta passare il mouse sull’immagine di copertina e premere play. Buon fine settimana. (La redazione)

Mountain Caller ★ Chronicle I: The Truthseeker

Thurston Moore ★ By the Fire

Adrianne Lenker ★ Songs

Billy Nomates ★ S.T.

Drive-By Truckers ★ The New OK

Gidge ★ New Light

Janko Nilovic & The Soul Surfers ★ Maze of Sounds

Open Mike Eagle ★ Anime, Trauma and Divorce

Contento ★ Lo Bueno Está Aquí

Marco Colonna & Noise Of Trouble ★ Mis sueños son irrenunciables, obstinados, testarudos y resistentes