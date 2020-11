Contenuto nella versione deluxe dell’album The Christmas Present, esce oggi 20 novembre 2020 Can’t Stop Christmas è il nuovo singolo di Robbie Williams.

Pensata per riaccendere lo spirito natalizio, Can’t Stop Christmas, nuova versione dell’omonimo classico, è caratterizzata da un testo divertente che riflette su un 2020 senza precedenti, l’artista descrive il 2020 con Facetimes e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, shopping online e distanziamento sociale: “Santa’s on his sleigh, but now he’s two metres away”.

Il brano è reso ancora più interessante da una melodia allegra contraddistinta dal tintinnio dei campanelli tipico del periodo natalizio.

Robbie immagina il Natale 2020 per tutti noi, cercando di sostituire la paura con la speranza.

Il nuovo singolo vede Robbie Williams lavorare ancora una volta con i produttori Guy Chambers e Richard Flack. (La redazione)