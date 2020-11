In questi giorni funestati dalla Pandemia si fa un gran parlare del Natale. Si festeggerà oppure non si festeggerà? Saremo liberi di uscire e spendere e spandere nei centri commerciali come se non ci fosse un domani o saremo costretti a stare a casa e fare acquisti sulle varie piattaforme di e-commerce?

Ma soprattutto: avremo la possibilità di “scrofanarci” l’impossibile in compagnia, sempre come se non ci fosse un domani (e anche un dopodomani), oppure dovremo ingozzarci da soli dentro casa e per giunta in pigiama?

Ecco quindi che, nell’incertezza di tutto ciò e nell’attesa di una decisione politica e sanitaria, torna prepotentemente la nostra playlist Natale come vuoi.

L’unico punto di riferimento del prossimo e di ogni Natale a venire, indipendentemente da ogni difficile decisione che il Governo prenderà per via di questo fottuto e maledetto Covid-19 che, purtroppo, ci ha portato via tante persone care.

Natale come vuoi è la nostra solita playlist collaborativa realizzata su Spotify, con brani di Flaming Lips, She & Him, Sufjan Stevens, The Polyphonic Spree, Fleet Foxes, Eels, The Magnetic Fields, The Pogues e tanti altri.

Collaborativa perché chiunque ha un account su Spotify potrà aggiungere un brano natalizio alla playlist.

Un modo per continuarci ad abbracciare e a celebrare il Natale alla vostra maniera, ovvero attraverso la musica che più vi piace. Quella che non ascoltate né in tv né in radio, e tantomeno dai balconi.

Insomma: la playlist del Natale che vuoi. Buon ascolto. (La redazione)