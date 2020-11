Power Up, il nuovo album degli AC/DC pubblicato lo scorso 13 novembre 2020, è entrato direttamente al #1 delle classifiche di album e vinili di 18 nazioni, Italia compresa.

Negli Stati Uniti d’America ha conquistato la prima posizione della Billboard Top 200, vendendo oltre 117 mila copie soltanto nella prima settimana.

Power Up è il sesto album della band a raggiungere il #1 nella classifica degli album più venduti in Australia, confermando gli AC/DC come unica band australiana ad aver ottenuto un disco al #1 in ogni decennio degli ultimi 50 anni, dopo Back In Black (anni ‘80), Ballbreaker Live (anni ‘90), Black Ice (anni 2000) e Rock Or Bust (anni 2010).

In Germania, l’album è il più venduto di tutto il 2020 a una settimana dall’uscita ed è il disco internazionale più venduto degli ultimi 4 anni in una settimana. Nel Regno Unito il più venduto nel minor tempo di tutto il 2020 e quello che ha venduto il maggior numero di copie quest’anno nella prima settimana.

I 18 Paesi in cui è entrato al primo posto sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Per Power Up, il diciassettesimo disco della loro leggendaria carriera, la band ha richiamato il celebre produttore Brendan O’Brien che aveva già lavorato in Black Ice (2008) e Rock Or Bust (2014). (La redazione)