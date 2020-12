The Resistance Revival Chorus è un collettivo di oltre 70 donne e cantanti e This Joy è il loro album debutto pubblicato il 16 ottobre 2020 da da Righteous Babe Records, l’etichetta indipendente creata da Ani DiFranco.

Il disco contiene composizioni originali e classici di protesta ed è stato registrato a New York City con la produttrice Tiffany Gouché.

Creato al 100% da donne, This Joy presenta ospiti speciali come Rhiannon Giddens, Valerie June e Deva Mahal.

«Le RRC sono come un antidoto al silenzio e alla sottomissione. In quest’epoca di divisione e disperazione, ascoltiamo la loro voce collettiva e solleviamoci. Ricordiamoci chi siamo veramente». Ani DiFranco

This Joy è stato registrato a New York City nell’arco di diversi mesi, con il coro che è sceso in strada per protestare per Black Lives Matter.

«Lavorare con il coro l’anno scorso è stata una delle esperienze più curative e ringiovanenti che abbia mai avuto in vita mia. […] Puoi sentire la gioia e la sincerità nei loro cuori attraverso ogni singola registrazione». Tiffany Gouche

Le Resistance Revival Chorus sono donne che si sono unite per infondere gioia e musica alla resistenza femminile, dando particolare risalto alle voci delle donne nere.

I membri del collettivo sono musiciste in tournée, attrice cinematografiche e televisive, artiste di Broadway, artiste solisti, cantanti gospel, attiviste politiche, educatrici, registe e altro ancora.

Una moltitudine di identità al femminile che, sulla della Marcia delle donne del 2017, vuole mettere al centro tutte quelle donne storicamente emarginate dall’industria musicale.

Ascolta in streaming integrale This Joy delle Resistance Revival Chorus. (La redazione)