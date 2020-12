Skorpion Im Stiefel è il titolo del disco d’esordio del quartetto di mod jazz e rhythm and blues Hamburg Spinners, uscito in digitale il 4 dicembre scorso e previsto in vinile il 21 gennaio 2021 tramite Légère Recordings.

Gli Hamburg Spinners sono una sorta di supergruppo che riunisce quattro dei musicisti più attivi della città tedesca di Amburgo. Con chitarra, basso, batteria e organo Hammond, la band intesse groove dinamici e intrisi di soul che strizzano l’occhio al sound di gruppi come Booker T. & the M.G.’s e gli anni d’oro della Stax Records.

Le nove tracce strumentali che compongono Skorpion im Stiefel forse non inventano nulla di nuovo, ma ascoltando brani come Der Optimist, Bambule In der Thadenstrasse o Preludin Und Benzin (è tutto in tedesco), non si può che muovere il piede a tempo e seguire il groove.

Ovviamente il tutto è stato registrato dal vivo in analogico agli Yeah Yeah Yeah Studios di Amburgo. (Adaja Inira)