M. Ward è un cantautore e chitarrista che è salito alla ribalta nella scena musicale di Portland, Oregon. Oltre ai suoi lavori da solista, l’artista statunitense è conosciuto anche come membro di She & Him e Monsters of Folk.

La sua ultima fatica discografica si intitola Think of Spring ed è un album di cover della mai dimenticata Billie Holiday.

Pubblicato da Epitaph-Anti l’11 dicembre 2020, Think of Spring di M. Ward è in streaming sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)