Il 13 gennaio 1968 Johnny Cash (1932-2003) si esibisce in due spettacoli dal vivo per i detenuti del carcere di massima sicurezza di Folsom in California.

A differenza dei precedenti concerti tenuti in prigione, questi vengono registrati e inseriti nel suo acclamato album dal vivo At Folsom Prison, pubblicato da Columbia Records il 6 maggio dello stesso anno. (La redazione)