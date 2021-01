James Wallace – cantante, compositore e produttore che si cela dietro il progetto Skyway Man – pubblica un nuovo album dal titolo The World Only Ends When You Die.

Un disco psych folk che il musicista e cantante statunitense ha registrato al Spacebomb Studios di Richmond, in Virginia, e all’Huge Planet Studios di Nashville, nel Tennessee.

Pubblicato il 23 ottobre 2020 da Mama Bird Recording, The World Only Ends When You Die è in streaming sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)