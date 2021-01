I Lice – band britannica guidata da Alastair Shuttleworth – debuttano con un album post-industriale e sperimentale intitolato Wasteland: What Ails Our People is Clear.

Pubblicato l’8 gennaio 2021, il disco d’esordio della formazione di Bristol vede i contributi di Katy J Pearson, Holly Hole e Clottie Cream.

Wasteland: What Ails Our People is Clear è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)