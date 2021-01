Edie Brickell & The New Bohemians si sono formati a Dallas nella metà degli anni ’80, hanno suonato ovunque e scritto hit suonate dalle radio di tutto il mondo.

Il loro debutto del 1988 è ancora oggi ricordato come uno dei più interessanti esempi di rock di quel periodo, capace di vendere milioni di copie e far diventare Edie Brickell una delle stelle più luminose della sua generazione. Ancora oggi tutti conosciamo il celebre singolo What I Am e la sua carismatica cantante.

Il nuovo album, intitolato Hunter and the Dog Star e in uscita il 19 febbraio per Shuffle Records e Thirty Tigers, è stato registrato presso gli Arlyn Studio di Austin, Texas, dal produttore Kyle Crusham. Oltre a Edie i New Bohemians sono Brandon Aly (batteria), John Bush (percussioni), Brad Houser (basso e synth) e Kenny Withrow (chitarre).

Al nuovo disco hanno partecipato come ospiti i musicisti Matt Hubbard e Burton Lee e le coriste Kelly Micwee e Alice Spencer.

Hunter and the Dog Star è il quinto album della band di Edie Brickell, il primo dopo l’ottimo Rocket del 2018, lavoro che aveva sancito il ritorno della celebre artista americana e della sua band dopo un silenzio durato 12 anni.

Hunter and the Dog Star è anticipato dai singoli My Power e Tripwire,