Dopo l’acclamato omonimo album di debutto del 2020 – il migliore dell’anno appena passato secondo la nostra redazione – la giovane e ribelle artista britannica Billy Nomates torna con un nuovo disco.

Si intitola Emergency Telephone, un EP di quattro tracce in uscita il 5 marzo 2021 su Invada Records, anticipato dal primo singolo e video Heels.

Forse, come sostiene Billy Nomates, in questo momento in cui tutti siamo connessi ciò che manca davvero è una “linea diretta” di comunicazione. (La redazione)