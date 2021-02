Guarda come ti guarda è il secondo album di Alessandro Tomaselli composto da una selezione di brani scritti tra il 2016 e il 2018.

L’album, in uscita il 19 marzo prossimo, segue l’esordio discografico del 2015 Dove andiamo noi niente a che fare, disco solitario chitarra e voce registrato in un’unica session a Berlino.

A distanza di sei anni questo nuovo lavoro discografico arricchisce il percorso e le suggestioni artistiche dell’immaginario del cantautore pugliese.

About six years no smoking wow è il primo singolo estratto dal nuovo album di Tomaselli. (La redazione)