Prodotto dall’amico Johnny Deep, diretto dal regista Julien Temple e pubblicato il 4 dicembre 2020, Crock of Gold – A Few Rounds with Shane MacGowan è un documentario che si tuffa profondamente nella vita senza limiti del cantautore e poeta irlandese Shane MacGowan, meglio conosciuto per essere stato il leader dei Pogues, formazione che ha combinato la musica tradizionale irlandese con l’energia viscerale del punk rock.

Con filmati d’archivio inediti della band e della famiglia di MacGowan, oltre all’animazione del leggendario illustratore Ralph Steadman, la spassosa lettera d’amore scritta e diretta da Julien Temple mette in luce l’iconico frontman fino al suo 60 ° compleanno, giorno in cui si riuniscono cantanti, star del cinema e fuorilegge del rock ‘n’ roll per celebrare l’uomo e la sua eredità. (La redazione)