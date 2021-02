Se lo hanno dichiarato a tutti attraverso un comunicato stampa, in qualche modo, bisogna crederci: dal 14 al 18 ottobre 2021 torna in presenza il Salone Internazionale del Libro di Torino, anche se poi aggiungono “compatibilmente con l’andamento dell’emergenza sanitaria”.

“Il Salone Internazionale del Libro di Torino è un punto di riferimento per tutta la filiera. Dopo un anno di pandemia, siamo tutti fiduciosi ed arriverà presto il momento di ritrovare la comunità del Salone, fatta di editori, librai, bibliotecari, lettori, ma anche delle tante persone che lavorano alla costruzione di un evento così importante. La pianificazione che il Salone presenta oggi deve rappresentare un punto di partenza per il futuro del nostro settore.”

Il titolo della XXXIII edizione del celebre evento letterario e fieristico italiano sarà Vita Supernova.

““Vita Supernova”: Dante da una parte e la più potente fra le esplosioni stellari dall’altra. Un’accoppiata straordinaria per segnare davvero la ripartenza. L’abbiamo detto così tante volte che quasi non ci crediamo più: ma noi vogliamo davvero che questa sia la volta buona. Torino ritorna al centro del mondo fieristico con la “sua” fiera: quella del libro. Abbiamo imparato a stare distanti ma vogliamo ritornare vicini (consapevoli di dover fare attenzione). Abbiamo imparato a guardarci attraverso gli schermi ma vogliamo tornare a guardarci negli occhi. E lo vogliamo fare attraverso i libri che ci hanno fatto compagnia nei momenti più bui dell’anno più buio e che ci faranno luce nell’anno in cui si riaccende la luce.”

Le nuove date del Salone Internazionale del Libro si terranno come sempre presso il centro espositivo di Lingotto Fiere.

“Nell’anno della pandemia i libri si sono dimostrati una risorsa importante per tantissime persone, venendo incontro alla richiesta di complessità, coinvolgimento emotivo, prossimità, capacità di affrontare in modo umano i grandi temi dell’esistenza di fronte a cui con tanta urgenza l’epoca in cui viviamo ci ha rimesso. Gli editori hanno svolto e continuano a svolgere da questo punto di vista un ruolo fondamentale. Il Salone del Libro è al loro fianco come sempre. Insieme daremo vita all’edizione della ripartenza, per incontrare i lettori dal vivo, in presenza, dopo tutto questo tempo.”

Nicola Lagioia, direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino